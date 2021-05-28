«Сибирь уже не зона рискованного земледелия»

Зачем животноводческому холдингу «Сибагро» 500 тысяч гектар собственной земли

Сибирские показатели по растениеводству начали догонять, а кое-где и перегонять центральные и даже южные районы России. В частности, на некоторых полях «Сибагро» урожайность в прошлом году достигала 80 центнеров с гектара, а в этом сезоне Тюменское хозяйство Холдинга завершило посевную кампанию раньше Белгорода. Какие технологии применяет холдинг для «сельскохозяйственного рывка» и зачем ему засеивать полмиллиона гектар по всей России – в нашем материале.

Собственные корма и сырье для завода

Растениеводство в холдинге «Сибагро», специализирующемся на производстве и переработке мяса свинины, целенаправленно начало развиваться в 2019 году. «Тогда у нас было всего 12 тысяч гектар посевной площади. На май же 2021 года земельный фонд компании составил 270 тыс. га, посевная площадь - 174 тыс. га. И это – не предел: к концу 2022 года планируется увеличить его минимум до 300 тысяч», – рассказывает руководитель департамента растениеводства Сергей Мамонов.

В идеале холдингу нужно 500-600 тысяч гектар – для того, чтобы реализовать две стратегические цели. Первая из них – собственные корма для животных: стоит задача обеспечивать себя ими хотя бы на 80%.

«Сейчас показатели по разным предприятиям сильно отличаются, например, свинокомплекс «Тюменский» обеспечивает себя кормовой базой на 100%, зато Томск (свинокомплекс «Томский» и птицефабрика «Томская») – всего на 1-2%, свинокомплекс «Красноярский» - на 3-4%, это очень мало», - говорит Мамонов.

Между тем собственные корма – это, во-первых, дешевле: себестоимость своего зерна в 1,5-2 раза ниже той, что предлагает рынок. Во-вторых, это качество зерна – своя технология известна в деталях, за нее можно полностью отвечать. В-третьих, это кормовая безопасность: «У нас очень крупное производство продукции животноводства, и наличие собственного зерна уводит нас от разного рода рыночных рисков (дефицит зерна на рынке, завышенный уровень цен, риски по качеству), а также позволяет уверенно прогнозировать себестоимость продукции, так как стоимость кормов составляет от неё достаточно большой процент», - подчеркивает Сергей Мамонов.

От земли к земле

Вторая стратегическая цель развития растениеводства - это реализация крупного инвестпроекта АО «Сибагро Биотех», завода по глубокой переработке зерна в Красноярском крае. Он должен быть построен в 2023 году, для обеспечения его работы нужно будет около 240 тыс.тонн высококачественной пшеницы в год, то есть требуется около 50 тысяч гектар (при урожайности 50 центнеров с гектара). Именно под эту задачу «Сибагро» недавно приобрел красноярский агрохолдинг «Сибиряк» - у него в активе почти 44 тыс. га посевных земель, при площади пашни около 70 тыс .га. В развитие новоприобретенного актива «Сибагро» направила 914 млн рублей: треть средств ушла на закупку новой техники, больше половины – на растениеводческие нужды.

Фото: Архив Компании "Сибагро"

Из плановой посевной площади 174 тыс. га основную часть занимают зерновые культуры – 134,5 тыс. га (яровая и озимая пшеница, яровой ячмень, озимая тритикале, овёс и кукуруза на зерно), и технические культуры – 35,8 тыс. га (соя, яровой рапс и подсолнечник), также выращиваются зернобобовые и кормовые культуры.

Наконец, у растениеводства в холдинге есть и не очевидная цель - рациональное внесение органических удобрений, получаемых от животноводческих подразделений.

«Замкнутый цикл – основа любого успешного производства, - считает Мамонов. - Сначала на поля вносим органические удобрения, потом получаем хороший урожай, собираем его - и на качественном, отличном зерне получаем корма для животных, которые дают хорошие привесы. Что животные скушали во время роста – уходит в отходы, далее в переработку и на поля, и так по кругу – от земли к земле. Это позволяет получать более низкую себестоимость продукции растениеводства, а, следовательно, более высокую экономику продукции животноводства за счёт снижения доли кормов в её себестоимости».

Там, где посев производился по полям, предварительно удобренным органикой, показатель урожайности по яровому ячменю на 11% превышал аналогичный показатель по технологии, где применялись минеральные удобрения.

Главное - технология

Сибирь всегда считалась зоной рискованного земледелия – слишком высоки климатические риски. Но Сергей Мамонов утверждает, что последние годы этот когда-то бесспорный факт теряет актуальность.

«Мы отработали высокоинтенсивную технологию выращивания сельхозкультур, которая позволяет максимально эффективно задействовать каждый гектар поля. В 2020 году реализовали пилотный проект в Тюмени и получили хороший результат. Я помню, когда приезжал в Тюмень, местные специалисты немного сомневались, что урожайности 40 ц/га можно достичь в короткие сроки. Пилотный проект мы начали на участке 1,5 тыс га. Вывели на нужный уровень хозяйство: провели качественную разделку почвы, выровняв ее при помощи современных дисковых борон. Обработали гербицидами сплошного действия для ликвидации многолетней сорной растительности. Взяли хорошие семена, применили комплексную схему минерального питания, полностью изменили схему защитыот болезней, вредителей и сорняков. Итог «пилота» - 42,2 ц/га на пшенице, 43,8 - на ячмене, увеличение урожайности в два раза!» - рассказывает Сергей Мамонов.

Фото: Архив Компании "Сибагро"

В реализации высокоинтенсивной технологии задействована техника мирового уровня, все работы проводятся в запланированные агротехнические сроки.

Еще более впечатляющие результаты были в Новосибирской области. В 2020 году там ударила засуха, по официальным данным правительства, средняя урожайность зерновых культур области составила 18,5 центнера с гектара. АО «Кудряшовское» в целом показало гораздо более лучший результат, собрав в среднем 32,9 ц/га. На одном из участков цеха Криводановка площадью 828 га реализовывался пилотный проект по яровой пшенице, так вот, урожайность на нем составила 65 ц/га, а по некоторым участкам доходила и до 80-ти!

«В Новосибирске мы постоянно совершенствуем технологию, доводим до автоматизма и максимального КПД. В целом единую интенсивную технологию возделывания сельхозкультур мы применяем теперь по всем предприятиям. Риски есть везде, не только в Сибири. В этом году в Белгороде - казалось бы, таком благополучном для сельского хозяйства регионе – идёт пересев озимых, озимые очень слабые, плановый урожай в районе 30 ц/га. А Новосибирск - зона рискованного земледелия! – показал результаты по озимым лучше. Или, например, Белгород сейчас никак не может закрыть посевную: мешают погодные условия. А «Тюменский» уже завершил посевную кампанию, Новосибирск догоняет и скоро перегонит...

Поэтому никогда не знаешь, в какой зоне придут риски - в Черноземье или в Сибири. Дело в другом – в правильной технологии и последовательности действий», - подчеркивает Мамонов.

Белгород он упоминает не случайно – весной 2021 года СИБАГРО купила белгородский холдинг ПРОМАГРО. Сейчас идет актуализация структуры посевных площадей, пересев посева. В среднем холдинг давал около 100 тысяч тонн зерна в год, то есть уже в 2021 году объемы производства зерна по «Сибагро» вырастут примерно на 20% только благодаря одному активу.

«Если мы будем прирастать такими темпами, то на показатель 500-600 тысяч га посевной площади выйдем уже в 2023 году. А может и быстрее – учитывая наши темпы», - говорит Мамонов.

Фото: Архив Компании "Сибагро"

Плановый уровень инвестиций по холдингу в технику и оборудование для ведения растениеводства и внесения органических удобрений, а также семенной материал, минеральные удобрения и средства защиты растений - свыше 3 млрд. руб., из них большая часть (1,3 млрд рублей) на технику для растениеводства.