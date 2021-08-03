Чемпионат по компьютерному многоборью проходит в России уже в 11-й раз. Фото: Анна Осипова

В июле пожилые люди из разных регионов России участвовали в федеральном этапе XI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Команда Свердловской области вошла в десятку лучших.

Из-за пандемии коронавируса соревнования второй год подряд проходили в онлайн-формате. Но при этом, по информации пресс-службы Пенсионного фонда Российской Федерации, в 2021 году за первое место боролось рекордное для чемпионата количество участников – более 10 тысяч человек.

Как сообщает министерство социальной политики Свердловской области, в конкурсе было три этапа, в которых участники показали знание информационной безопасности, умение ориентироваться в поисковой системе «Яндекс» и пользоваться смартфоном. В финале Свердловскую область представляли победители и серебряные призёры регионального этапа: Ирина Боровская из Екатеринбурга, занявшая первое место среди женщин, и Раиса Фёдорова из Серова, получившая второе место. От мужчин наш регион представляли Александр Котельников из посёлка городского типа Шаля, который занял первое место на областном этапе, и Юрий Трапезников из села Байкалово (второе место).

В финале чемпионата Юрий Трапезников завоевал третье место в номинации «Работа в поисковой системе «Яндекс». Человек и космос». В целом по результатам общего командного первенства свердловская команда заняла восьмое место.

Также в рамках чемпионата по компьютерному многоборью проходил конкурс «Виртуальный чемпион» для зрителей, которые следили за онлайн-трансляцией конкурса и без подготовки могли за час пройти задания, идентичные тем, что выполняли участники чемпионата. В этой номинации победу одержал екатеринбуржец Анатолий Жильцов.

Опубликовано в №140 от 04.08.2021