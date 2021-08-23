В числе первых: на Среднем Урале готовятся к созданию карбонового полигона

Амарант – один из главных претендентов на высаживание на карбоновом полигоне в нашем регионе Фото: Павел Ворожцов

В Ботаническом саду Уральского федерального университета представили растения, которые могут стать частью карбонового полигона в Свердловской области. Эти садовые культуры эффективно поглощают углекислый газ и в большей степени выделяют кислород, что будет способствовать контролю за выработкой и поглощением парниковых газов.

Одобрено президентом

Карбоновые полигоны (от английского слова «Carbon» – «углерод». – Прим. ред.) – участки земли, где проводят эксперименты для контроля за производством и поглощением парниковых газов. Серьёзно заговорили об этих полигонах в начале 2021 года. В марте министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков доложил Президенту России Владимиру Путину о создании карбоновых полигонов в семи пилотных регионах: в Чеченской Республике и Краснодарском крае, а также в Новосибирской, Тюменской, Калининградской, Сахалинской и Свердловской областях. Этот перечень Минобрнауки РФ утвердило в начале февраля. При каждом из этих полигонов должна быть карбоновая ферма, в том числе по выращиванию лесов для поглощения парниковых газов. В последующем такие карбоновые полигоны должны появиться по всей России.

«Мы хотим разработать методики измерения потоков основных парниковых газов – это важно принципиально – двуокись углерода, метан, закись азота и так далее, – цитирует Валерия Фалькова пресс-служба Кремля. – Почему это важно – потому что сегодня все страны в рамках декарбонизации экономики в климатической повестке работают над тем, чтобы были свои собственные системы учёта парниковых газов. Важно, чтобы была собственная недискриминационная система измерения баланса парниковых газов, то есть того, как они и где выделяются и поглощаются».

Президент проект одобрил, и его начали реализовывать этим летом. В Свердловской области платформами для этих исследований стали Коуровская астрономическая обсерватория УрФУ и Уральский учебно-опытный лесхоз Уральского государственного лесотехнического университета. Помимо них, в проекте задействованы Уральский государственный аграрный университет, Институт промышленной экологии, Институт экологии растений и животных, Институт математики и механики и Ботанический сад УрО РАН. При этом важно, что созданием карбоновых ферм заинтересовались и разные предприятия: они рассчитывают на федеральное финансирование и продажу квот на выбросы, однако подробности пока неизвестны.

Амарант и мордовник

Карбоновые полигоны важны для изучения так называемого парникового эффекта, который влияет на весь климат на планете. В принципе, все растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород, но в разной степени. Например, такое растение, как амарант, выделяет в четыре-пять раз больше кислорода, чем другие. И к тому же, по словам ведущего инженера Ботанического сада УрФУ Романа Михалищева, обладает лекарственными свойствами. В частности – противовирусным эффектом благодаря повышенному уровню лизина – это специфическая аминокислота, которая необходима нашему организму, но не вырабатывается в нём.

– Одно время предприниматель из Екатеринбурга закупал у нас амарант и добавлял его в пшеничную муку, из которой выпекал хлеб, – рассказывает Роман Михалищев. – Получалось вкусно и полезно. Вообще, у нас в России более 60 видов хлеба, в том числе и с амарантом. Другое дело, что стоит такой хлеб дороже, чем обычный.

Не менее полезно такое растение, как староголовик, а лабазник является прекрасным иммуномодулятором, укрепляет иммунитет, повышает тонус. Противовирусными свойствами обладает и красный корень. Есть здесь и такое многолетнее растение, как горец Вейриха или ваточник сирийский, в котором содержится много протеина. А также мордовник шароголовый, который высокоактивен в связывании углерода и содержит лекарственные вещества. Какие-то из этих растений, высаженных на территории Ботанического сада УрФУ, заселят карбоновый полигон в нашем регионе.

– Есть растения, которые фотосинтезируют интенсивнее других – из них мы выберем порядка пяти-шести, которые предложим в качестве перспективных для использования на карбоновых фермах, – говорит директор Ботанического сада УрФУ, кандидат биологических наук Виктор Валдайских.

Важно, что все эти растения неприхотливы: в Ботаническом саду их не укрывают, так как здесь занимаются выращиванием районированных сортов, а не тепличных растений. Они должны жить и выживать в естественных условиях, и одно из важных направлений при селекции – повышение их зимостойкости.