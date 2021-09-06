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Общество / Наука и технологии
6 сентября 2021, 18:27

В период ИННОПРОМа туристы ежегодно приносят Свердловской области почти 1 миллиард

Иннопром

Губернатор Свердловской области в ходе прямой линии с жителями региона объяснил, какую пользу приносит выставка ИННОПРОМ для Среднего Урала. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области в ходе прямой линии с жителями региона объяснил, какую пользу приносит выставка ИННОПРОМ для Среднего Урала. По его словам, только с туристов в казну региона ежегодно приходит почти 1 млрд рублей.

Глава региона напомнил, что раньше ИННОПРОМ был лишь пригородной выставкой без масштабов, которые есть у выставки сегодня. Раньше в выставку ежегодно вкладывалось по 100 млн рублей, однако последние пять лет выставка окупает сама себя и средства из бюджета на её организацию не тратятся.

Губернатор отметил, что на заре проведения этого мероприятия у него случались "жаркие споры" с депутатами  о целесообразности проведения промышленной выставки. Однако после оглашения предполагаемых сумм, которые ИННОПРОМ может принести в бюджет региона, все вопросы отпали.

"До пандемии, в среднем, в период выставки к нам приезжали по 35 тысяч туристов. Прилетая на два дня они в среднем тратили по 17 тыс. рублей. В итоге, они приносят региону почти 1 млрд рублей", - отметил губернатор.

Также только на последнем ИННОПРОМе для Свердловской области были подписаны контракты на общую сумму почти в 500 млрд рублей. Кроме того, международные мероприятия, подобные ИННОПРОМу, позволяют загружать гостиницы, увеличивать прибыль общепиту и повышают привлекательность региона.

Областная газета Свердловской области

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