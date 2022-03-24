Стартовал отбор проектов на второй форум "Сильные идеи для нового времени"

Игорь Шувалов: "Сто человек в совете будут работать по группам, по определённым специализациям". Фото: Александр Зайцев

О сборе идей для форума объявили помощник президента России Максим Орешкин, гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Приём заявок продлится до 22 апреля. Интересных идей ждут, в том числе от уральцев.

Всего 7 тематических направлений. Среди них:

Национальная социальная инициатива – идеи по повышению качества социальных, медицинских и образовательных услуг, по эффективной борьбе с бедностью и оказанию мер соцподдержки, по снижению смертности;

Национальная технологическая инициатива – проекты, помогающие обеспечить маломобильных граждан экологически безвредным транспортом, по здоровьесбережению, по созданию сети инженерно-образовательных консорциумов в российских университетах и научных организациях;

Национальная кадровая инициатива – заявки по созданию системы допобразования и профориентации детей, возможностей для молодёжного предпринимательства и трудоустройства, поддержке человека при поиске работы и развитии карьеры;

Национальная экологическая инициатива – идеи по подготовке и адаптации государства, бизнеса и населения к последствиям изменения климата, решения и сервисы, улучшающие экологическое благополучие граждан;

Предпринимательство – инициативы по повышению инвестактивности в регионах; по снижению административного давления на бизнес и улучшению бизнес-климата для МСП и самозанятых;

Развитие регионов – проекты по созданию новых межрегиональных проектов, которые должны стать точкой роста для соседних регионов; по развитию сервисов, позволяющих использовать богатство Арктики, новые смыслы и миссии развития малых городов и сёл;

Открытый разговор – нестандартные идеи для повестки развития России-2030, не вошедшие в прочие тематические треки.

Отдельным будет молодёжный трек для ребят от 16 до 24 лет. Участники смогут получить обратную связь от экспертов, найти сторонников и единомышленников, сформировать команду проекта.

"В нынешней ситуации нужны идеи, которые могут быть реализованы достаточно быстро и будут направлены на решение острых проблем, которые возникают и ещё возникнут как следствие санкций. Мы делаем отдельный молодёжный трек, который пройдёт на уровне регионов. Там мы адаптируем идеи под запросы молодёжи. Они также могут предложить инициативы и проекты для развития своего города, региона. Лучшие из проектов будут поддержаны на уровне региона и федерации, некоторые идеи АСИ возьмёт на сопровождение", – рассказала Светлана Чупшева.

Проекты принимаются через крауд-платформу ideas.roscongress.org. Эксперты отберут топ-1000 инициатив до начала мая. Затем экспертный совет АСИ, состав которого сейчас формируется, займётся отбором топ-200. К июню председатель и бюро совета АСИ отберут топ-100 идей. В состав совета войдут около 100 человек – представители предпринимательского, научного и отраслевых сообществ, а также органов государственной власти. Финальной точкой станет очный двухдневный форум летом 2022 года. Руководству страны представят 10 лучших идей.

"Сто человек в совете будут работать по группам, по определённым специализациям. Будем опираться на высшую школу, на научную школу, экспертный трек планируем запустить в 30-40 университетах", – заявил председатель госкорпорации развития ВЭБ.РФ, глава Экспертного совета АСИ Игорь Шувалов.

Напомним, что первый форум АСИ и Фонда Росконгресс состоялся в ноябре 2020 года. Из 15 тысяч идей экспертами было отобрано 1000 проектов для дальнейшей проработки, 828 отмечены регионами, 592 успешно завершили акселерационную программу форума, 100 лидеров идей приглашены для участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ.