Отходите вашими отходами

После заполнения хранилища, которое ориентировочно произойдет к 2035 году, все отходы покроют толстым слоем гравия и глины для экологической безопасности. Фото: Павел Ворожцов

В Новоуральске сегодня состоялось открытие первого в России пункта финальной изоляции радиоактивных отходов (РАО), который полностью соответствует требованиям федеральных норм и правил по экологической и промышленной безопасности. На создание современного хранилища, где будут утилизировать ядерные материалы со всей страны, ушло шесть лет – половину из них заняли проектные работы и общественные слушания.

Бесконечная энергия

По словам заместителя генерального директора по эксплуатации ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» Александра Барышева, новый пункт финальной изоляции в Новоуральске может считаться показательным для всей Европы. Этой весной нацоператор хотел продемонстрировать его зарубежным коллегам для последующего тиражирования, но из-за геополитических событий эти планы пришлось пока отложить. В целом же из-за санкций предприятие не пострадает: среди его оборудования не очень много иностранных комплектующих, а запасными частями хранилище обеспечено на ближайшие три года. К тому времени заработает и программа импортозамещения. Но вот смогут ли европейцы без нашего ядерного топлива – большой вопрос.

– В мире сформировался дефицит ресурсов. Африка – без воды и продуктов питания, Европа – без углеводородов. В отличие от нефти и газа, атомная энергетика бесконечна. Но развивать ее нужно, решая отдаленные задачи обращения с РАО. В Новоуральске мы как раз этим и занимаемся. Сегодня Европа уже относит энергию атома к зеленой энергетике. Раньше там говорили, что надо развивать возобновляемую энергетику, используя энергию ветра, приливов, солнца. Но оказывается, что и у них есть побочные эффекты. Причем гораздо более опасные: при ветроэнергетике из-за инфразвукового излучения не живут птицы, а солнце иногда за тучами прячется. Поэтому атомная энергетика – это вечный, надежный и безопасный источник энергии, – отметил Александр Барышев.

Он добавил, что радиоактивные отходы из Европы поступать в Россию не будут. «Это абсолютно исключено. РАО, образованные при переработке отработавшего ядерного топлива, которое поставляется к нам из-за рубежа, должны отправляться в ту страну, где это топливо отработало. Мы не будем этого принимать», – заверил атомщик.

Безопасная утилизация

Хранилище открылось на бывшей промплощадке Уральского электрохимического комбината (УЭХК), на котором производят топливо для АЭС. Его расчетная емкость – 55 тысяч кубометров. Пункт финальной изоляции предназначен для утилизации твердых ядерных отходов третьего и четвертого классов. К ним относятся материалы и оборудование радиационно опасных производств, например, фильтры или шланги, медицинские источники ионизирующего излучения, а также закончившие свою службу изделия атомной промышленности.

Возведением хранилища занимался ФГУП «НО РАО», головной офис которого располагается в Москве. Проектирование объекта началось в 2016 году, по прошествии двух лет атомщики приступили к строительно-монтажным работам. После их завершения в конце 2020 года пункт финальной изоляции прошел общественную экологическую экспертизу и комплексную проверку Ростехнадзора. Следующим этапом стало получение лицензии на право эксплуатации хранилища. Этот процесс занял почти год, но зато теперь ни у кого не возникает сомнений в том, что объект абсолютно безопасен.

В этом смогли убедиться и уральские журналисты, которым показали весь процесс утилизации РАО. На входе в хранилище прессе выдали три дозиметра и за полтора часа, что продолжалась экскурсия, они не показали превышения естественного радиационного фона. О безвредности и надежности пункта финальной изоляции для местных жителей заявил и член Общественной палаты Новоуральского городского округа, ветеран атомной отрасли Вадим Раёв.

– Строительство хранилища было бы невозможно без создания обстановки общественной приемлемости. Конечно, поначалу у новоуральцев были страхи, поскольку люди опасались, что в город будут везти радиоактивные отходы из других городов. Но мы не раз были на объекте и своими глазами убедились, что это совершенно нормальная деятельность и практика безопасной эксплуатации подтверждена не только на бумаге, – заявил Вадим Раёв.

Подземный объект

Герметичные железные контейнеры с отходами (атомщики называют их упаковками) поступают в пункт финальной изоляции автотранспортом. В среднем каждый из них весит от нескольких центнеров до тонны и занимает объем около 4–5 кубометров. В здании входного контроля контейнеры разгружают и доставляют на дозиметрическую установку, где они проходят массогабаритную, документальную и радиационную проверку. Если всё в порядке, упаковка с отходами перемещается в закрытое хранилище. Если же на контейнере обнаружат поверхностное загрязнение радионуклидами или механическое повреждение, работники предприятия ликвидируют их самостоятельно: либо восстановят целостность упаковки, либо смоют загрязнение водой, а образовавшиеся жидкие РАО зацементируют.

– Здание входного контроля разделено на чистую, условно чистую и грязную зоны. Сотрудники после окончания работы направляются в мужские и женские санитарные шлюзы, оборудованные приборами радиационного контроля. Там они принимают душ и переодеваются в чистую одежду. Радиационную безопасность помещений обеспечивает современная инженерная инфраструктура с системами водоснабжения, водоотведения, пожаротушения и физической защиты, – рассказал работник Новоуральского отделения ФГУП «НО РАО» Дмитрий Александров.

После необходимых технологических процедур упаковки транспортируют на вилочном погрузчике в само хранилище. Здание высотой около 10 метров, длиной 150 метров и шириной 26 метров построено из модульных металлоконструкций для защиты от осадков, что позволяет вести работы круглогодично. Внутри здания стоит козловой кран, который перемещает контейнеры с РАО в ячейки для финальной изоляции. Их укладывают на глубину 7 метров. Подземный отсек находится на изолированном скальном основании, имеет гравийную и глиняную подушки толщиной два метра, чтобы предотвратить поступление РАО в окружающую среду. От их попадания в почву и подземные воды также защищают 70-сантиметровые железобетонные стены.

Годовая производительность хранилища – 4,5 тысячи кубометров. Отходы будут поставлять УЭХК, оператор российских АЭС концерн «Росэнергоатом», ФГУП «Федеральный экологический оператор», ФГУП «Радон», АО «Экомет-С» и ряд других специализированных организаций атомной отрасли. Они аккумулируют практически все РАО в России. Следом за этим хранилищем планируют построить еще один пункт финальной изоляции с таким же объемом. Сейчас идет поиск оптимального места для него: по предварительной информации, его разместят рядом с уже действующей площадкой.