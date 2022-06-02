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Общество / Наука и технологии
2 июня 2022, 20:25

Роскомнадзор заблокировал популярные VPN-сервисы

VPN Proton

Под ударом оказались, в частности, такие сервисы, как Proton VPN и NordVPN. Фото: сайт Proton VPN

Центр мониторинга и управления сетью связи предпринимает меры по ограничению VPN-сервисов, которые нарушают законодательство РФ. Под ударом оказались, в частности, такие сервисы, как Proton VPN и NordVPN.

Об ограничительных мерах сообщили представители Роскомнадзора.

"Согласно закону "О связи", средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство", — сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Напомним, что два дня назад Роскомнадзор потребовал от Google удалить из магазина Google Play программу с открытым исходным кодом Tor Browser. РКН объяснял свое требование тем, что через этот браузер пользователи могут получить доступ к информации, запрещенной на территории РФ. 

Центр мониторинга и управления сетью связи был создан для реализации "закона об устойчивом Рунете" на базе ФГУП "Главный радиочастотный центр", который является подведомственным Роскомнадзору. 

Областная газета Свердловской области

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