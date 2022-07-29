В соревнованиях примут участие почти полторы тысячи специалистов. Фото: Иннокентий Лаврёнов

Вчера в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» стартовал один из самых значимых российских отраслевых чемпионатов профессионального мастерства – AtomSkills-2022. Соревнования, организованные корпорацией «Росатом», продлятся до 3 августа, их цель – выявить сильнейших молодых профессионалов, работающих в сфере атомной энергетики. Они будут представлять корпорацию на общенациональном конкурсе.

Первый AtomSkills прошел в Свердловской области в 2016 году. Чемпионат охватывал десять профессиональных компетенций и собрал более четырехсот участников и экспертов. В AtomSkills-2022 участвуют уже почти полторы тысячи человек. Помимо 16 команд структур «Росатома», в конкурсе примут участие ЕВРАЗ, СИБУР, РЖД, «Ростех», представители учебных заведений МЭИ, ННГУ, МКАГ, ГУАП, ТГУ, Колледжа ОЗТК, Колледжа им. Решетнева, УрТК им. А.С. Попова.

В этом году чемпионат разделен на три трека: к традиционным соревновательному и деловому добавился юниорский. В соревновательной части участникам предлагается на выбор 39 компетенций, которые востребованы на предприятиях атомной отрасли – например, навыки по проведению радиационного контроля, охране окружающей среды или разработке алгоритмов машинного обучения. Две компетенции – новые: «Аддитивные технологии» (наращивание и синтез объекта с помощью компьютерных 3d-технологий) и «Квантовые технологии» – здесь участникам необходимо продемонстрировать понимание основных физических принципов, лежащих в основе устройств для квантовой передачи данных по каналам оптической связи.

– Квантовыми технологиями необходимо заниматься, потому что с развитием квантового компьютера наша система безопасности станет ничтожной и наши денежки с банковских счетов могут улететь в очень короткий срок, – поделился эксперт команды из Московского технического университета связи и информатики Максим Шульга. – Участие в конкурсе – это повышение квалификации, появляется понимание того, на что ты реально способен. И работодатель предложит лучшие направления для работы, видя, что у тебя есть необходимые компетенции.

По итогам соревнований сильнейшие участники получат шанс войти в состав отраслевой сборной для участия в ежегодном Национальном чемпионате высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, который традиционно проходит в Екатеринбурге.

В рамках деловой программы чемпионата представители 40 регионов РФ обсудят вопросы по трем ключевым направлениям: «Миссия: Таланты», «Профессионалитет» и «Отраслевые центры компетенций».

Для юных гостей AtomSkills предусмотрен юниорский трек. Гостей ждет специальная программа от совета юниоров «Росатома» и амбассадоров движения юниоров госкорпорации. Так, можно будет посетить профориентационные пробы и познакомиться с основами химического анализа, инжиниринга и прототипирования, поучаствовать в квесте по «Долине новых бизнесов Росатом». Кроме того, в ART-мастерской можно будет изготовить сувенир на память с применением современных технологий.

– Такие мероприятия носят комплексный характер и оказывают разностороннее влияние. У нас на площадке много юниоров – школьников, студентов. Они могут определиться со своей будущей профессией, понять, что им интересно. Взрослые же участники смогут научиться чему-то новому, посмотреть, насколько хорошо они решают свои производственные задачи, – поделился заместитель генерального директора корпоративной академии корпорации «Росатом» Алексей Пономаренко. – Благодаря таким мероприятиям сокращается количество ошибок, люди понимают, что во взаимодействии появляются новые «лайфхаки».

подпись под снимком: В соревнованиях примут участие почти полторы тысячи специалистов