Ученые УрФУ: растения помогут очистить Исеть от тяжелых металлов

Полностью очистить загрязненный водоем растения смогут за несколько приемов. Фото: Галина Соловьева

Загрязненные реки, например, Исеть, можно очистить с помощью растений, способных накапливать тяжелые металлы в своих корнях и листьях. Такая биотехнология легко реализуется и не требует больших затрат.

Об этом заявили в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ). Там также отметили, что сейчас их биологи ведут поиски водно-прибрежных растений, которые эффективно справлялись бы с главной задачей и были устойчивы к суровым погодным условиям.

По словам заведующей кафедрой экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Ирины Киселевой, на Урале есть несколько видов подходящих растений. В их числе обычный рогоз. Однако в отличие от водного гиацинта, растущего в теплых странах, он менее эффективен. При этом южное растение у нас замерзнет.

"Поэтому в университете мы ведем работу по поиску растений местной флоры, которые смогут очищать реки и при этом выживать в наших климатических условиях несколько сезонов", — сказала сотрудник университета.

Чтобы растения лучше приживались в тяжелых условиях, ученые также занимаются созданием удобрений на основе полезных бактерий. Они призваны укреплять корневые системы, усиливать извлечение питательных веществ из загрязненной среды, улучшать рост растений.

"Сейчас наиболее часто для очистки земель и водоемов применяют технологию рекультивации. Но она не очищает почвы от вредных веществ. Поэтому мы стремимся к созданию и распространению технологий для восстановления почвы. Использование растений и бактерий позволяет извлекать или разлагать токсичные загрязнители, тем самым улучшая почву для ее дальнейшего использования. Сейчас мы находимся на пути создания биоудобрения, которое, надеемся, сможем выпустить в большое производство", — подчеркнула Киселева.

Предполагается, что растения будут бороться с загрязнениями в течение всего своего жизненного цикла. Затем их извлекут из водоема и сожгут.