Свердловский губернатор обсудил с президентом РАН перспективы развития уральской науки

Рабочая встреча состоялась сегодня. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Глава Среднего Урала и президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе рабочей встречи обсудили вопросы развития уральской науки.

Отдельно была обговорена совместная работа в рамках объявленного президентом России "Десятилетия науки и технологий". А также планы по реализации в Свердловской области проекта "Кампус" как важной части формирования кадровой базы российской науки.

"Я очень рад, что у нас выстраиваются такие взаимоотношения, понимание и сотрудничество. Очень правильно, что вы активно работаете в рамках современных трендов региональной научно-технической политики. У вас здесь под эгидой Екатеринбурга функционирует очень серьезный НОЦ (научно-образовательный центр. — Прим. ред.)", — сказал Александр Сергеев.

По данным департамента информполитики Свердловской области, в ходе предыдущего визита президента РАН в регионе было заключено соглашение о совместной работе по развитию научно-технической и инновационной деятельности на Среднем Урале. Оно успешно реализуется — 9 организаций под эгидой УрО РАН принимают участие в работе Уральского межрегионального научно-образовательного центра.

Свердловские власти оказывают поддержку участникам Уральского НОЦ. За два года из регионального бюджета было направлено 200 млн рублей для возмещения затрат на внедрение в промышленное производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных институтами УрО РАН и вузами.

Кроме того, с этого года область совместно с Российским научным фондом проводит открытые публичные конкурсные отборы общим бюджетом порядка 40 млн рублей. Поддержку в этом году получили 25 проектов. 10 из них реализуются академическими институтами.