Ставка на искусственный интеллект

Роботизированный комплекс «Канатоход» разработан молодыми учеными Лаборатории будущего УрФУ. Он позволяет проводить высокоточную цифровую диагностику линий электропередачи без отключения электричества. Фото: «Лаборатория будущего» / УРФУ

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ утвердил финансирование проектов Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ). В 2023 году из регионального бюджета учреждению будут выделены 100 миллионов рублей. Деньги предназначены для внедрения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок ведущих научных учреждений и вузов региона.

Власти Свердловской области, крупнейшего индустриального центра страны, уделяют особое внимание поддержке научных исследований и внедрению их результатов в реальный сектор экономики, отмечал ранее Евгений Куйвашев. Этим задачам полностью отвечает работа, которая ведется в рамках УМНОЦ.

100 миллионов рублей, выделенные этому учреждению решением главы региона, пойдут на возмещение затрат на внедрение в промышленное производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных институтами УрО РАН и вузами на предприятиях-участниках УМНОЦ Свердловской области. Максимальная сумма софинансирования в этом году составит 25 миллионов рублей для одного проекта. Конкурс будет объявлен до конца марта.

В 2021 и 2022 годах по решению губернатора на развитие УМНОЦ также было выделено по 100 миллионов рублей. Благодаря этому была оказана поддержка по внедрению инноваций на десяти предприятиях.

Среди проектов УМНОЦ – разработки в области материаловедения и металлургии, водородной и смарт-энергетики, химических технологий. Например, способ удаления наледи с высоковольтной линии электропередачи с использованием беспилотника «Канатоход», интеллектуальные малогабаритные датчики для электросетей компании «Ай-ТОР».

Также в центре занимаются созданием одноступенчатой ракеты-носителя многократного использования «Корона» и разрабатывают универсальную космическую платформу.

– Сейчас космические аппараты возвращаются на Землю частями, а некоторые и вовсе не возвращаются. Наша одноступенчатая многоразовая ракета будет возвращаться полностью. За счет многократного использования доставка одного килограмма груза на околоземную орбиту обойдется гораздо дешевле, – рассказал руководитель проекта Сергей Ваулин.

Уральский оптико-механический завод модернизировал и внедрил в промышленное производство линейку неонатальных медицинских изделий «Bono» для лечения и выхаживания недоношенных детей. Компания «Аксалит Софт» совместно с УрФУ разработала оптический сепаратор для автоматической сортировки твердых коммунальных отходов.

Настоящим прорывом в области реконструктивной хирургии обещает стать разработка по восстановлению кисти, которая реализуется в рамках УМНОЦ. Над ней трудятся сотрудники лаборатории Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова, предприятия «Сенсор», а также ученые УрФУ и Курганского госуниверситета.

– Мы – единственные в мире, кто делает имплантаты с каналом внутри, что позволяет вводить антисептические средства и стимуляторы костной ткани, – рассказал заведующий лабораторией илизаровского центра Виктор Кузнецов. – Наши имплантаты прирастают вместо двух месяцев за 40 дней.

Разработки УМНОЦ были представлены в конце 2022 года на II Конгрессе молодых ученых в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи (подробности читайте в «Областной газете»№ 224 от 06.12.2022 г.).

Справка Уральский межрегиональный научно-образовательный центр «Передовые производственные технологии и материалы» создан в 2020 году в рамках нацпроекта «Наука и университеты» Свердловской, Челябинской и Курганской областями. Центр получил федеральный статус. Сегодня в нем десятки участников: вузы, институты УрО РАН, промышленные предприятия. УМНОЦ выполняет роль ядра научно-производственной кооперации для реализации проектов мирового уровня, а также является базой для подготовки уникальных специалистов, в том числе инженерных кадров. В составе центра сегодня — девять университетов, десять научных организаций и 54 промышленных предприятия.