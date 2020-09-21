Уральцы увидят осенью МКС

МКС пролетает нал Сахалином. Фото: снимок космонавта Роскосмоса Ивана Вагнера

Роскосмос предложил россиянам передать осенний привет жителям Международной космической станции. В конце сентября начинается очередной сезон видимости пролётов МКС. Жители Свердловской обалсти тоже смогут увидеть станцию.

Она будет пролетать с юго-запада на юго-восток по вечерам, с 20:00. Уральцы смогут наблюдать за МКС с 21 по 31 сентября, а затем с 1 по 5 октября.

"Мы снова можем передать #ПриветМКС и помахать рукой "жителям" орбитального дома — Ивану Вагнеру, Анатолию Иванишину и Крису Кэссиди. Станцию будет видно в виде яркой звёздочки, пролетающей с юго-запада на юго-восток в течение нескольких минут. А её блеск может достигать -4 звёздной величины (для сравнения — как планета Венера)", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Отметим, что при наличии небольшого телескопа есть шанс разглядеть солнечные батареи МКС. Обычно станцию принимают за букву "Н" или "Г".

График видимых в Свердловской области пролётом МКС:

Фото: график

Фото: график