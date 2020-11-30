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30 ноября 2020, 08:01

Уралец заснял звёздный дождь Леониды

звёздный дождь Леониды

Леониды и другие яркие метеоры в период с 6 по 28 ноября 2020 года. Фото: Илья Янковский

Фотограф из Ирбита Илья Янковский впервые детально заснял ноябрьские метеоры с ярким зелёным следом, состоящим из ионизированного газа. Последний звёздный дождь осени - Леониды - можно было наблюдать весь ноябрь.

"За всё время наблюдений, погода впервые позволила мне снять Леониды на видео. Кроме этого, в кадр попали и яркие метеоры из других потоков. Место съёмки - Ирбитский район", - поделился в соцсетях уралец.

Ноябрьские Леониды. Фото: Илья Янковский

В конце октября он также запечатлел метеорный поток Ориониды.

Октябрьские Ориониды. Фото: Илья Янковский

Справка

Леониды входят в атмосферу Земли со скоростью 70 км/с. Они рождены остатками кометы 55P/Темпеля – Туттля, которая каждые 33 года совершает оборот вокруг Солнца. Следующее её возвращение в окрестности Земли после 1998 года ожидается в мае 2031 года. Метеорный поток назван в честь созвездия Лев (Leo), в котором располагается его радиант.

Ориониды действуют ежегодно до 7 ноября. Стремительные метеоры (влетают в атмосферу на скорости 66 км/с), как правило, оставляют на небе яркие следы-треки чаще всего белого цвета, а иногда и красного, сине-зелёного, жёлтого, оранжевого. Метеорный поток порождён шлейфом частиц, оставленных кометой Галлея. Её орбита дважды пересекает орбиту Земли.

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