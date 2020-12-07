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Общество / Космос
7 декабря 2020, 08:31

Стареющая Луна ночью скроет астероид Веста

Луна скроет астероид Веста 8 декабря

Луна 8 декабря находится в фазе последней четверти. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

Луна, находящаяся в фазе последней четверти, 8 декабря покроет крупный астероид Веста. Его получится разглядеть только в бинокль или телескоп.

"Наблюдать явление можно в восточной части неба глубоко ночью, около 3:02, если смотреть из Екатеринбурга", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Добавим, что последнее новолуние-2020 произойдёт 14 декабря, полнолуние - 30 декабря.

Веста - один из крупнейших и ярких астероидов, видимых с Земли (уступает Церере). Он занимает первое место по массе и размеру в главном астероидном поясе. Астероид открыт в 1807 году и получил имя древнеримской богини дома и домашнего очага.

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