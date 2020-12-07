Стареющая Луна ночью скроет астероид Веста

Луна, находящаяся в фазе последней четверти, 8 декабря покроет крупный астероид Веста. Его получится разглядеть только в бинокль или телескоп.
"Наблюдать явление можно в восточной части неба глубоко ночью, около 3:02, если смотреть из Екатеринбурга", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.
Добавим, что последнее новолуние-2020 произойдёт 14 декабря, полнолуние - 30 декабря.
Веста - один из крупнейших и ярких астероидов, видимых с Земли (уступает Церере). Он занимает первое место по массе и размеру в главном астероидном поясе. Астероид открыт в 1807 году и получил имя древнеримской богини дома и домашнего очага.
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