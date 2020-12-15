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15 декабря 2020, 10:54

Роскосмос рассекретил документы об освоении Венеры

Освоение Венеры

Рассекречены приказы министра общего машиностроения, письма учёному секретарю Межведомственного научно-технического совета, заключения государственных и экспертных комиссий, фотографии. Фото: сайт Роскосмоса

Ровно полвека назад советская автоматическая станция "Венера-7" совершила первую в истории мягкую посадку на поверхность утренней звезды и отправила с неё радиосигналы. К этому событию Роскосмос рассекретил документы по подготовке аппарата к полёту.

Советские аппараты к Венере начали отправлять с февраля 1961 года. Некоторые аппараты затерялись в космическом пространстве, другие достигали цели, но не могли выполнить все поставленые задачи.

"Корпус "Венеры-7" был изготовлен из титанового сплава. Внутри него размещались измерительная аппаратура, источники электропитания и система терморегулирования. Улучшенная теплоизоляция позволяла спускаемому аппарату активно функционировать на поверхности планеты - при максимальном давлении и внешней температуре до 530°С - в течение не менее 30 минут", - рассказали в Роскосмосе.

"Венера-7" стартовала в августе 1970 года, а через 4 месяца её спускаемый аппарат вошёл в атмосферу второй планеты от Солнца. 

"Полёт советского зонда помог установить состояние её атмосферы: на поверхности планеты в месте посадки спускаемого аппарата температура зафиксирована - 475±20°С, давление - 90±15 атм. Небольшой "тормозной путь" (глубина, на которую спускаемый аппарат зарылся в почву после его свободного падения в результате преждевременного отстрела парашютных строп) указывал, что венерианский "грунт" напоминает что-то среднее между песком и вулканическим туфом", - говорится в сообщении Роскосмоса. 

Ведомство также рассекретило приказы министра общего машиностроения, письма учёному секретарю Межведомственного научно-технического совета, заключения государственных и экспертных комиссий, фотографии. Отмечается, что успешная миссия "Венеры-7" стала итогом десятилетия работы, начатой в главным конструктором Сергеем Королёвым и продолженной на Машиностроительном заводе имени С. А. Лавочкина под руководством Георгием Бабакина.

Венера - вторая планета от Солнца и третий по яркости объект на небе после огненной звезды и Луны. Из-за того, что она видна на небе по утрам, её также называют утренней звездой.

Схема межпланетной станции "Венера-7". Фото: Роскосмос.
Областная газета Свердловской области

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