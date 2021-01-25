Гендиректор "Роскосмоса" объяснил, почему Россия не участвует в лунном проекте США

Дмитрий Рогозин отметил, что у России есть собственная программа исследования Луны, которая стартует в 2021 году. Фото: Александр Зайцев.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что представители России никогда не входили в экспертную группу NASA, которая занимается обсуждением перспектив строительства окололунной станции Gateway. Он отметил, что у России есть собственная программа исследования Луны, которая стартует в 2021 году.

Как сообщил Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале, "Роскосмос" не раз заявлял о готовности принять участие в проекте, если все стороны будут равноправны.

"То, что сейчас пытается сделать NASA по Луне, это американский проект с ограниченным участием внешних партнёров. Нам это неинтересно. У России есть своя программа исследований Луны. Она начинается в этом году. С 2028 года мы планируем начать пилотируемую лунную программу", - отметил гендиректор "Роскосмоса".

По словам Дмитрия Рогозина, сейчас Россия ведёт переговоры со всеми международными партнёрами. В частности, с КНР обсуждается вопрос по созданию лунной научной базы. При этом глава "Роскосмоса" отметил, что американским партнёрам было сделано предложение адаптировать один из шлюзов окололунной орбитальной станции под возможную стыковку российского стратегического пилотируемого корабля "Орёл".

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