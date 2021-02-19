Марсоход отправил на Землю снимки Красной планеты

На первом техническом снимке с Марса видна поверхность планеты. Фото: НАСА

Американский марсоход Perseverance приземлился на Красной планете и отправил оттуда первые снимки. Он преодолел более 400 миллионов километров за 203 дня.

Миссия Mars 2020 была запущена НАСА летом 2020 года. На первом техническом снимке с Марса видна поверхность планеты.

"Робот-геолог и астробиолог весом около 1026 кг пройдёт несколько недель испытаний, прежде чем начнёт своё двухлетнее научное исследование кратера Езеро на Марсе. Фундаментальной частью его миссии является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни", - рассказали в НАСА.

Роскосмос уже поздравил НАСА с посадкой марсохода на Красную планету.

"От лица руководства Госкорпорации "Роскосмос" поздравляю команду Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, а также Лаборатории реактивного движения с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс! Желаю всем вам удачи и в полной мере выполнить программу научных исследований!", - передаёт Роскосмос слова замгендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергея Савельева.

Марс - четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размерам (в два раза меньше Земли) Красная планета. В телескоп наблюдается небольшой диск, на поверхности которого можно различить некоторые детали, без телескопа и бинокля Марс виден в виде "звезды" с красноватым оттенком. Для Марса 2021 год - благоприятное время для наблюдений с Земли только в первую половину года. Во второй половине - видимость планеты неблагоприятная, так как 8 октября планета достигнет соединения с Солнцем.