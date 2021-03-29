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Общество / Космос
29 марта 2021, 07:15

К 60-летию полёта Гагарина Роскосмос создал интерактивную карту движения корабля "Восток-1"

Интерактивная карта полёта корабля "Восток-1"

Интерактивная карта полёта корабля "Восток-1". Фото: с сайта Роскосмоса

На сайте Роскосмоса открылся новый раздел, посвящённый первому полёту человека в космос. Он представляет, в том числе интерактивную карту Земли с нанесённой на неё линией движения космического корабля "Восток-1". На нём 12 апреля 60 лет назад впервые отправился покорять космос Юрий Гагарин.

"Биография Юрия Гагарина, хроника подготовки, архивные кадры из жизни первого космонавта, мероприятия, посвящённые 60-летию полёта, официальная символика празднования - всё это представлено в новом разделе", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Отмечается, что россияне могут поучаствовать в наполнении раздела, прислав сохранившиеся снимки, документы о Гагарине, его полёте, о первых кораблях и спутниках и первом наборе космонавтов. Истории и фото принимаются на электронную почту: gagarin60@roscosmos.ru.

Фото: с сайта Роскосмоса
Областная газета Свердловской области

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