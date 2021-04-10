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Общество / Космос
10 апреля 2021, 17:15

Минобороны РФ опубликовало ко Дню космонавтики документы о первом полёте человека в космос

Документы

12 апреля 1961 года СССР вывел на околоземную орбиту корабль "Восток-1", который пилотировал майор Юрий Гагарин. Фото: скриншот с сайта Минобороны РФ.

В честь 60-летия со дня первого полёта человека в космос Министерство обороны РФ опубликовало уникальные документы об этом историческом событии. Все они представлены в рамках мультимедийного проекта "Земные орбиты покорителей космоса".

12 апреля 1961 года СССР вывел на околоземную орбиту корабль "Восток-1", который пилотировал майор Юрий Гагарин. С этого момента началась новая эпоха в освоении космического пространства - эпоха пилотируемых космических кораблей.

Фото: с сайта Минобороны РФ
Фото: с сайта Минобороны РФ

На сайте Минобороны РФ представлены документы и фотографии, среди которых есть личные дела офицеров ВВС, стоящих у истоков покорения космоса. Среди них Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Марк Галлай, Герман Титов и Константин Феоктистов. Также в новом разделе на сайте министерства можно посмотреть альбом с фотографиями, рассказывающими о буднях первых советских космонавтов.

Фото: с сайта Минобороны РФ

Областная газета Свердловской области

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