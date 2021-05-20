Сергей Прокопьев снова полетит в космос

Между первым и вторым полётом Сергея Прокопьева пройдёт всего чуть более четырёх лет – для российской космонавтики это не такой уж и большой срок. Фото: Павел Ворожцов

Роскосмос опубликовал список экипажей ближайших экспедиций на Международную космическую станцию. Миссию МКС-68, которая отправится на околоземную орбиту осенью 2022 года и вернётся обратно весной 2023-го, возглавит космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев. Это событие выпадает на год 300-летия столицы Среднего Урала: наш земляк обещает поздравить горожан с юбилеем из космоса, как он это делал во время своего первого полёта на МКС в 2018 году.

Второй старт

На днях стало известно, что Роскосмос утвердил составы экспедиций на МКС до 2023 года. Командиром экипажа долгосрочной миссии МКС-68 продолжительностью порядка шести месяцев, которая стартует на околоземную орбиту осенью 2022 года и возвратится обратно весной 2023-го, назначен космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев. Вместе с ним на пилотируемом корабле «Союз МС-23» полетят бортинженер Дмитрий Петелин и единственная женщина в отряде космонавтов Анна Кикина. Они отправятся в околоземное пространство с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз 2.1 а».

– Госкомиссия определила составы будущих экипажей ещё в середине мая, – подтвердил «ОГ» Сергей Прокопьев. – Тогда же она утвердила и дублирующие экипажи: наша «тройка» будет страховать экспедицию МКС-67 в составе Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова, которые полетят на 3–4 месяца раньше нас. Медицинское освидетельствование на допуск к космическим полётам я успешно прошёл в конце прошлого года, сейчас активно готовлюсь к предстоящему полёту. Тренировки с другими членами нашего экипажа начнутся уже летом.

Полёт в 2022 году станет для нашего земляка вторым по счёту. Впервые он отправился на МКС 6 июня 2018 года в качестве командира корабля «Союз МС-09» вместе с астронавтом НАСА Сериной Ауньон-Чэнселлор и астронавтом Европейского космического агентства Александром Герстом. В составе экспедиции МКС-56/57 уралец провёл за пределами Земли 196 суток 17 часов 49 минут и вернулся 20 декабря того же года. За это время он осуществил на борту станции несколько десятков научных экспериментов и совершил два выхода в открытый космос продолжительностью почти 15,5 часа.

Послание из космоса

Сергей Прокопьев с радостью воспринял решение Госкомиссии о космическом полёте именно в 2023 году, когда столица Урала будет отмечать 300-летие со дня своего основания. Наш земляк возьмёт с собой на МКС метровый флаг и полотнище с гербом Екатеринбурга, чтобы на их фоне записать видеообращение к горожанам с поздравлением. Эту традицию Сергей Прокопьев заложил ещё в августе 2018 года, когда празднование Дня города началось с его послания из космоса. Тогда он пожелал Екатеринбургу процветания и дальнейшего развития; после возвращения на Землю Сергей не раз говорил о своей любви к родному городу и отмечал, что за последнее десятилетие он сильно изменился в лучшую сторону. По его словам, лучше всего это видно из космоса.

На борт космического корабля каждый из космонавтов может взять полтора килограмма личных вещей. Помимо символики Екатеринбурга Сергей Прокопьев планирует доставить на МКС флаги Екатеринбургского планетария и Музея космоса в Верхней Пышме, который должен открыться в этом июне. Также уралец возьмёт с собой флаг «Областной газеты» и предметы, связанные с историей Екатеринбурга, – фотографии города, открытки и другие вещи. В этом плане Сергей Прокопьев рассчитывает на поддержку администрации города: на МКС есть свой почтовый штемпель, которым гасят побывавшие на станции сувениры, – по возвращении на Землю они становятся ценными экспонатами для музеев.

– Возможно, у Сергея получится доставить на МКС флаг Екатеринбурга, который сейчас находится в Антарктиде у нашего старшего брата Александра, – отметил ещё один представитель семьи Прокопьевых Валентин. – Александр отправился на Южный континент в декабре в составе 66-й Российской антарктической экспедиции и должен возвратиться в Екатеринбург в середине 2022 года. Если всё получится, то этот флаг станет бесценным предметом в коллекции любого музея: вещи, побывавшие одновременно и в Антарктиде, и в космосе можно, наверное, пересчитать по пальцам. По крайней мере, мне о таких ничего неизвестно.

Сергей Прокопьев может также принять участие с борта МКС и в образовательных проектах по истории Екатеринбурга. Но подробная информация об этом станет известна не раньше следующего года: пока же космонавту необходимо направить все силы на подготовку к предстоящему полёту.

Будущий экипаж

Экипаж, который возглавит Сергей Прокопьев, подбирали психологи Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. В их задачу входило сделать так, чтобы все члены экспедиции чувствовали себя максимально комфортно друг с другом в течение полугодового полёта в замкнутом пространстве на высоте 400 километров от поверхности Земли. Ведь от того, какой психоэмоциональный климат будет внутри МКС, зависит безопасность и работоспособность станции – случай 2018 года с рукотворным отверстием на борту космического корабля «Союз МС-09» ярко свидетельствует об этом.

Нашему земляку попались очень интересные коллеги, к которым стоит присмотреться повнимательнее. Бортинженер Дмитрий Петелин хоть и родился в Казахстане, отчасти тоже уралец – в 2000-х он учился на аэрокосмическом факультете Южно-Уральского государственного университета в Челябинске. Представление о нашем крае и людях, населяющих его, он имеет: видимо, это и стало одной из причин его включения в миссию под руководством Сергея Прокопьева.

Другой участник полёта – Анна Кикина, с сентября 2016 года единственная женщина-космонавт в России (до избрания в Госдуму РФ действующим космонавтом-женщиной была ещё Елена Серова. – Прим. ред.). Как и Дмитрий Петелин, Анна Кикина стала кандидатом в космонавты в октябре 2012 года и пока не имеет опыта космических полётов. Включение в экипаж МКС-68 видится неслучайным: Сергей Прокопьев провёл почти 197 суток в космосе с астронавтом НАСА Сериной Ауньон-Чэнселлор.

Досье «ОГ» Анна Кикина Фото: ЦПК им. Ю.А. Гагарина Родилась 27 августа 1984 года в Новосибирске. В 2006 году окончила с красным дипломом Новосибирскую государственную академию водного транспорта по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях». До 2012-го работала на «Радио-Сибирь Алтай» в Горно-Алтайске. В январе того же года участвовала в первом открытом конкурсе в отряд космонавтов России, куда была зачислена в октябре. С декабря 2014 года – космонавт-испытатель Роскосмоса. Профессионально занимается парашютным спортом, рафтингом и спортивным многоборьем. Замужем. Дмитрий Петелин Фото: ЦПК им. Ю.А. Гагарина Родился 10 июля 1983 года в городе Кустанай Казахской ССР. В 2006 году окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Самолёто- и вертолётостроение». С того же года работал инженером-конструктором в ООО «Научно-инженерная компания» в подмосковном Жуковском. В 2012 году стал кандидатом в космонавты, в 2014-м – космонавтом-испытателем. Женат, воспитывает дочь.

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Фото: Владимир Мартьянов

Фото: Роскосмос

Опубликовано в №89 от 21.05.2021