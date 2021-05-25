Суперлуние и полное затмение Луны произойдут в один день

Суперлуну - на 7% более крупную Луну, чем обычно, - смогут наблюдать все россияне, а вот затмение будет видно только на востоке страны. Фото: Московский планетарий

В ночь на 26 мая взойдёт самая крупная Луна. В этот же день произойдут ещё два астрономических события, связанных со спутником Земли, - перигей и полное затмение Луны.

Суперлуну - на 7% более крупную Луну, чем обычно, - смогут наблюдать все россияне, а вот затмение будет видно только на востоке страны.

Перигей - ближайшая к Земле точка, которую Луна проходит раз в месяц. 26 мая расстояние между Землёй и спутником нашей планеты будет минимальным - 356 тысяч км. За счёт этого и за счёт того, что на этот день приходится полнолуние, Луна и будет казаться больше.

"Разница между перигеем и полнолунием составит чуть больше 9 часов! (в апреле она составляла более 11 часов). Момент наступления полнолуния – 26 мая 2021 в 14:14 мск – разминётся с прохождением Луной точки перигея – 26 мая 2021 в 04:52 мск – на 9 часов 22 минуты. Это означает, что 26 мая мы увидим Суперлуну – самую большую Луну 2021 года. И не просто Суперлуну, а полное затмение Суперлуны!", - рассказали в Московском планетарии.

Полное затмение будет наблюдаться на юго-востоке Сибири и на Дальнем Востоке завтра с 12:45 до 15:53 по московскому времени. В 14:19 по мск Луна погрузится в северную часть земной тени. Полная фаза лунного затмения продлится 14,5 минуты. В это время северная часть диска будет ярче, находясь на границе тени.

"Внешние части тени, вероятно, будут окрашены в голубоватые цвета вследствие поглощения света атмосферным озоном в северных полярных областях Земли. Спутник Земли в это время будет находиться в созвездии Скорпион над его главной звездой Антарес", - отметили в планетарии.

Суперлунием называется явление, когда полная Луна подходит к Земле на минимальное расстояние, а моменты прохождения перигея и полнолуния отстают друг от друга по времени не более чем на три дня. Суперлуния случаются каждый год, однако близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают довольно редко. Расстояние между Землёй и Луной ежемесячно меняется от 356 тыс. 400 км до 406 тыс. 700 км. Среднее расстояние составляет 380 тыс. км.

При наблюдении на Урале. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум