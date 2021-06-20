В День летнего солнцестояния наступит самый длинный день в году

К концу месяца продолжительность светового дня составит уже 17 часов 45,5 минуты, а к концу лета - 14 часов. Фото: Алексей Кунилов

21 июня наступит День летнего солнцестояния. Он подарит несколько самых длинных световых дней и самых коротких ночей в году. В Екатеринбурге Солнце в понедельник взойдёт в 4:05, а сядет в 21:56.

Самый длинный день в столице Урала продлится 17 часов 51 минуту. Самая коротка ночь - 6 часов 9 минут.

После Дня летнего солнцестояния продолжительность светового дня начнёт уменьшаться каждый день на несколько секунд, а затем минут. К концу месяца она составит уже 17 часов 45,5 минуты, а к концу лета - 14 часов.

"В Северном полушарии наступит астрономическое лето, а в Южном полушарии – зима. В день летнего солнцестояния светило восходит на северо-востоке, поднимается на наибольшую высоту над горизонтом на юге, то есть в полдень можно наблюдать самое высокое Солнце, а заходит за горизонт на северо-западе. Светило большую часть суток находится над горизонтом и поэтому 21 июня наблюдается самый длинный световой день", - напомнили в Московском планетарии.

На Руси это явление называли также солнцеворот. Он соответствовал моменту "поворота" Солнца на прибыль или на убыль дня. До 21 июня Светило движется по созвездию Тельца, а затем переходит в созвездие Близнецы и остаётся в нём до конца месяца.

Фото: Московский планетарий