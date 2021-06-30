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Общество / Космос
30 июня 2021, 13:56

Роскосмос рассекретил переговоры погибших членов экипажа "Союз-11"

космонавты

После трагедии 30 июня 1971 года всех космонавтов отправляют на орбиту Земли в герметичных скафандрах. Фото: Роскосмос.

Сегодня, 30 июня, исполняется 50 лет со дня гибели экипажа "Союз-11" - космонавтов Георгия Добровольского, Виктора Пацаева и Владислава Волкова. Чтобы почтить память героев СССР, Роскосмос опубликовал рассекреченные переговоры космонавтов перед аварией.

Экипаж "Союза-11" погиб 30 июня 1971 года из-за разгерметизации корабля во время приземления. Успешно выполнив программу космического полёта, корабль отправился на Землю, где на высоте около ста километров из-за конструктивного недостатка произошла разгерметизация. Перед потерей сознания космонавты пытались починить неисправность.

После этой трагедии всех космонавтов отправляют на орбиту Земли в герметичных скафандрах.

Рассекреченные документы содержат, в частности, информацию о подготовке к пуску экипажа под позывным "Янтарь", технических характеристиках корабля, медицинских показателях космонавтов, программе полёта. Также приводятся отрывки из переговоров космонавтов с центром управления на Земле перед катастрофой.

Фото: Стенограмма переговоров на сайте Роскосмоса

"Последнее, что услышали от космонавтов с Земли, было шутливое пожелание Владислава Волкова: "Завтра встретимся, готовьте коньяк", - сообщается в материалах на сайте Роскосмоса.

Члены экипажа "Янтарь" были посмертно награждены званиями Героев Советского Союза.

Областная газета Свердловской области

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