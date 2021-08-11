Пик метеорного потока Персеиды придётся на две августовские ночи

Уральскому фотографу ежегодно удаётся поймать в объектив сразу несколько метеоров августовского потока Персеид. Место съёмки - Ирбитский район Свердловской области. Фото: Илья Янковский

Августовское небо традиционно украшает метеорный поток Персеиды. На ночь с 11 на 12 и с 12 на 13 августа придётся пик звездопада, когда будут вылетать до 110 метеоров в час или 1-2 метеора в минуту. Напоминаем, как и когда их наблюдать.

Искать метеоры надо преимущественно в северо-восточной части неба с полуночи до рассвета.

"Даже в городской черте, если в глаза не попадает яркий свет фонарей или домов можно увидеть в час до 10 ярких метеоров. За пределами города можно разглядеть до 20-30 метеоров в час одиночному наблюдателю. В этом году наиболее благоприятные условия наблюдений, так как обычная помеха для этих наблюдений - растущая Луна зайдёт до начала кульминации метеорного потока", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Поток Персеиды действует с 23 июля по 24 августа. В следующие дни за 13 августа он будет уже менее интенсивен.

Астрономы и астрофотографы называют Персеиды - самым лучшим потоком года. К слову, уральскому фотографу Илье Янковскому удаётся ежегодно запечатлеть множество метеоров над Ирбитом.

Персеиды в ночь максимума с 12 на 13 августа 2020 года. Место съёмки - Ирбитский район Свердловской области. Фото: Илья Янковский

Персеиды – белые яркие метеоры, резко прочерчивающие небо. Их скорость может достигать 60 км/сек. Свечение некоторых особенно ярких "падающих звёзд" длится до нескольких секунд, такие метеоры называют болидами. Об этом напомнили в Московском планетарии. Персеиды образуются в результате прохождения Земли раз в год в одно и то же время через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Частицы размером с песчинку сгорают в земной атмосфере, образуя яркие следы - полоски – "звёздный дождь". Наша планета пересекают эту область в течение нескольких дней или недель. Название Персеиды произошло от названия созвездия Персей, из которого вылетают метеоры. Его можно также наблюдать всю ночь. Радиант Персеид - область вылета - находится на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея. Последнее представляется в виде перевёрнутой М. Левее и ниже у горизонта светит яркая звезда Капелла.

Добавим, что август считается на Среднем Урале самым удачным месяцем для наблюдения за звёздами во всей красе и всю ночь – ещё не холодно. В июне и июле Солнце в Свердловской области не заходит глубоко за горизонт, по-настоящему тёмных ночей не бывает. Навигационные сумерки (когда Солнце находится ниже горизонта на 12 градусов) на широте Екатеринбурга наступают 18 июля, на широте Ивделя – лишь с 4 августа. А вот полноценные астрономические сумерки (полностью тёмное небо) в регионе наступают лишь 12 августа.

Фото: Московский планетарий