Планета-гигант Юпитер вступит в противостояние с Солнцем

Видимость Юпитера в телескоп во время противостояний с Солнцем. Фото: Московский планетарий, виртуальная картинка, сделанная в 2019 году

В ночь на 20 августа полосатый гигант вступит в противостояние с Солнцем. В этот день расстояние между Юпитером и Землёй будет минимальным - более 600 млн км.

Наблюдатели смогут увидеть в бинокль или телескоп, как вокруг планеты обращаются четыре галилеевых спутника: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. По словам инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, Юпитер сейчас является самой яркой планетой ночного неба после Луны. Появляется он в южной части и виден всю ночь в созвездиях Водолей, Козерог.

Противостояние с Солнцем произойдёт в 3:00 (по московскому времени) 20 августа.

22 августа самая яркая планета месяца окажется севернее полной Луны - землян ждёт красивое зрелище. Кроме того, интересные конфигурации спутников будут 23 августа.

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

Справка Противостояние - это такое расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой, при этом Земля находится между Солнцем и небесным телом. В такие моменты настают благоприятные условия для наблюдения внешних планет, поскольку они находятся на минимальном расстоянии от нашей планеты и полностью освещены светилом. Юпитер - пятая планета по удалённости от Солнца. Полосатый гигант является рекордсменом среди других планет по размерам (радиус - 71 тысяча км, что в 11 раз больше земного), массе (в 318 раз тяжелее Земли) и количеству спутников (известны 79). Максимальное расстояние от Земли до Юпитера составляет более 900 млн км.

Появляется Юпитер в юго-восточной части и виден всю ночь в созвездиях Водолей, Козерог. Фото: Московский планетарий