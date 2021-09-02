В 2023 году на МКС полетит космонавт из Серова Андрей Федяев

Андрей Федяев отправится на околоземную орбиту после 11 лет подготовки в отряде космонавтов. Фото: ЦПК / Роскосмос

Ряды космонавтов на Международной космической станции пополнит ещё один свердловчанин, который должен отправиться на околоземную орбиту во второй половине 2023 года. Андрей Федяев станет третьим уроженцем Среднего Урала после Сергея Прокопьева из Екатеринбурга и Виталия Севастьянова из Красноуральска, кто слетает в космос.

Андрей Федяев был включён в основной состав 69-й длительной экспедиции на МКС в качестве бортинженера №2 решением госкомиссии Роскосмоса. Помимо него, в этот экипаж вошли командир Олег Кононенко и бортинженер Николай Чуб. Андрей Федяев также включён в дублирующий экипаж космической экспедиции МКС-68, которую возглавит космонавт Сергей Прокопьев, – она должна отправиться на станцию осенью следующего года. Серовчанин уже начал проходить подготовку по обеим программам.

– Если на борт МКС подтянется побольше уральцев, будет отлично, – рассказал «ОГ» космонавт Сергей Прокопьев. – Мы с Андреем очень хорошо общаемся. Он, как и я, военный лётчик, правда, из морской авиации, поэтому у нас с ним много общего. Интересный, весёлый и талантливый парень, в молодости играл в КВН. Мы дружим семьями и часто вспоминаем родной край во время общих встреч в Звёздном городке.

Андрей Федяев родился в Серове 26 февраля 1981 года. В 2004 году окончил Краснодарский военный авиационный институт по специальности «Эксплуатация воздушного транспорта и управление воздушным движением». Тогда же был направлен для прохождения военной службы в город Елизово Камчатского края на должность помощника командира противолодочного самолёта Ил-38. В октябре 2012 года был зачислен в отряд космонавтов Роскосмоса, в апреле 2013-го в звании майора уволен из Вооружённых сил РФ в запас. Опыта космических полётов на данный момент не имеет. Женат, воспитывает троих сыновей.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №162 от 03.09.2021