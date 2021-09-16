Глава Роскосмоса посетил в Екатеринбурге НПО автоматики

Предприятие разрабатывает платы для управления беспилотной сельскохозяйственной и дорожной техникой. Фото: Роскосмос

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетил с рабочим визитом Екатеринбург. Он побывал в Научно-производственном объединении автоматики имени академика Н.А. Семихатова (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

На предприятии он ознакомился с процессом создания уникальной системы управления для семейства ракет-носителей среднего класса «Союз-2».

Как рассказали в пресс-службе Роскосмоса, помимо космических разработок, Дмитрий Рогозин оценил и другие проекты НПО автоматики. Генеральный директор предприятия Андрей Мисюра продемонстрировал интеллектуальную систему управления сельскохозяйственной техникой и показал систему безопасности для транспорта, которая состоит из нескольких радаров различной дальности действия и строит картину с реальным расположением предметов.

«Наше предприятие традиционно выпускало системы управления для космических ракет. Сегодня мы осваиваем новые, гражданские направления. Главное из них — сельскохозяйственная техника. Нам есть что здесь предложить, и мы будем увеличивать долю компании на рынке «умных» систем для сельхозмашин», — сказал Андрей Мисюра.

По словам Дмитрия Рогозина, такие разработки необходимо внедрять в автомобильный транспорт. Прежде всего это системы обеспечения безопасности на транспорте, например, радары, которые наряду с ГЛОНАСС нужно внедрять в автомобили. Это позволит предотвратить внезапные выезды с полосы.

Кроме того, глава Роскосмоса попросил представить план внедрения системы беспилотных машин на строящемся космодроме «Восточный», рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. «Машины будут обеспечивать уборку, в том числе от снега, мусора, чтобы никто не принимал самодурных решений, выезжая на полосу, когда там садится или взлетает самолёт. Мы хотим это отработать, и, если у нас получится, а у нас точно получится, тогда мы скажем, что на космодроме «Восточный» такая система введена, давайте её вводить дальше на все терминалы нашей страны», – сказал Дмитрий Рогозин.