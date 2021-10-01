Космический корабль, на котором полетят актриса и режиссёр, доработали для управления одним человеком

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Пилотируемый корабль "Союз МС-19", который доставит на МКС экипаж для съёмок фильма, доработали для управления одним космонавтом. Старт запланирован на 5 октября. Сегодня, 1 октября, на стартовый комплекс Байконура вывезли ракету-носитель "Союз-2.1а".

Ракета выведет корабль на орбиту. Сам "Союз" оборудовали переносными пультами, которыми будет управлять командир экипажа космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. Часть операций всё же будет возложена на участников миссии - актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко. Возле Юлии в корабле будет размещён клапан подачи кислорода в спускаемый аппарат, а слева от Клима - клапан подачи кислорода в скафандры при разгерметизации или пожаре, а также заслонки воздушной вентиляции.

"Пришлось учиться управлять кораблём одному. Наш "Союз" оборудовали новым переносным пультом для особо важных команд, которые обычно выполняет бортинженер. На определённых участках полёта я буду его доставать и выдавать нужные команды. Я, находясь в своём кресле, если буду пристёгнут, до клапанов достать не могу", - рассказал изданию Роскосмоса "Русский космос" Антон Шкаплеров.

Напомним, что творческий экипаж пробудет на Международной космической станции не менее 12 суток. На орбите будет сниматься первый художественный фильм с рабочим названием "Вызов". Старт намечен на 5 октября 11:55 мск с космодрома Байконур.

Добавим, что вывоз ракеты на старт сегодня по традиции контролирует дублирующий экипаж, в состав которого вошли космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин и актриса Алёна Мордовина.