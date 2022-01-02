Звёздный дождь Квадрантиды прольётся первым в 2022 году

Наблюдать метеоры можно до 12 января. Фото: Московский планетарий

Жители Свердловской области увидят первый метеорный поток 2022 года – Квадрантиды. Пик звездопада придётся на ночь с 3 на 4 января, когда можно будет наблюдать 1-2 метеора в минуту.

Начинать наблюдения лучше после полуночи в северо-восточной части неба. Там находится радиант Квадрантид (место вылета метеоров), под ручкой Ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас.

"Условия наблюдения Квадрантид в 2022 году – благоприятны. Луна только прошла фазу новолуния (3.01) и не помешает любоваться звездопадом. Лучшее время для наблюдений будет с полуночи и до рассвета, когда радиант окажется максимально высоко над горизонтом. В ночь максимума ожидается до 120 метеоров в час", – рассказали в Московском планетарии.

Квадрантиды – ежегодно действующий поток. Наблюдать метеоры можно до 12 января. Звездопад получил своё название от уже неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта.

Добавим, что в январе по утрам можно увидеть Венеру (с середины месяца), по вечерам – Меркурий, Венеру (до 5 января), Юпитер, Сатурн и Нептун, а ночью – Уран.

Видимость планет в январе. Фото: Московский планетарий