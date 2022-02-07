Уральцы смогут разглядеть в бинокль, как Луна сблизится с Ураном и Церерой

В феврале Уран наблюдается вечером и ночью в созвездии Овен. На очень тёмном небе, когда полностью стемнеет, можно попробовать найти его невооруженным глазом. Фото: виртуальный планетарий Stellarium

В ночь на 8 февраля жители Свердловской области смогут разглядеть в бинокль или телескоп растущую Луну рядом с ледяным гигантом — Ураном. Вечером 9 февраля спутник Земли окажется южнее карликовой планеты Церера и звёздного скопления Плеяды.

Первое сближение произойдёт около 1:00, второе — в 18:00. Оба они будут интересны при ясном небе и тем, у кого есть телескоп или бинокль, сообщил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Добавим, что этой ночью произойдёт покрытие Урана растущей Луной, однако наблюдатели из России не смогут это увидеть. Явление будет наблюдаться только в южной части акватории Атлантического океана.

Справка "ОГ" Уран — седьмая по удалённости от Светила планета. Она относится к ледяным гигантам и названа в честь греческого бога неба Урана. Это самая холодная планета Солнечной системы с минимальной температурой -224 °C. У неё обнаружены 27 естественных спутников, а также слабо выраженная система колец. В феврале планетанаблюдается вечером и ночью в созвездии Овен. На очень тёмном небе, когда полностью стемнеет, можно попробовать найти Уран невооруженным глазом. Церера расположена довольно далеко от Солнца и находится между орбитой Юпитера и Марса, поэтому наблюдать её можно в бинокль или любительский телескоп. Карликовая планета обладает почти шарообразной формой, её диаметр составляет порядка 950 километров. Цереру открыл в 1801 году итальянский астроном Джузеппе Пиацци. Она была названа в честь древнеримской богини плодородия и некоторое время считалась полноценной планетой Солнечной системы.

Фото: виртуальный планетарий Stellarium

Видимость планет в феврале 2022 года Фото: Московский планетарий