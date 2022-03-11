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Общество / Космос
11 марта 2022, 12:30

Уральский астрофотограф заснял полярное сияние над Свердловской областью

Полярное сияние

Пик полярного сияния в Свердловской области пришёлся на минувшую полночь. Фото: Илья Янковский

В ночь с 10 на 11 марта свердловчанин Илья Янковский заснял полярное сияние. Оно появилось в небе над Ирбитом после 22:00, пик пришёлся на полночь.

"Наблюдалась небольшая геомагнитная активность. Полярное сияние можно было наблюдать в течение нескольких часов в средних широтах невысоко над северным горизонтом", — рассказал уральский астрофотограф.

Добавим, что полярное сияние чаще всего появляется из-за магнитных бурь или возмущений магнитосферы Земли. Это природное явление, представляющее собой многоцветное свечение, возникающее в определённых слоях атмосферы вследствие взаимодействия магнитного поля Земли с частицами солнечного ветра.

"Когда солнечный ветер врывается в магнитное поле Земли, он вызывает магнитную бурю, одновременно земное магнитное поле отклоняет заряженные частицы солнечного ветра, и они сталкиваются с верхними слоями атмосферы в полярных областях и начинают светиться на высоте от 100 до 400 км", — пояснял ранее "Областной газете" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Ожидается, что в марте магнитосфера нашей планеты будет возмущённой 19, 20 и 21 числа. Магнитные бури вероятны 1 и 2 апреля, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН. В эти дни у свердловчан снова есть шанс увидеть полярное сияние.

На одной из камер в Ирбите — сияние в ближнем инфракрасном спектре с полным отсечением волн видимого диапазона. Фото: Илья Янковский
Областная газета Свердловской области

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