Роскосмос опроверг информацию о переносе запуска первого высокоорбитального ГЛОНАССа

Первый спутник ГЛОНАСС будет запущен в утверждённые в 2021 году сроки. Фото: Роскосмос

Запуск спутника ГЛОНАСС-ВКК состоится по плану — об этом заявили в Роскосмосе после появившейся информации в СМИ о переносе старта на три года.

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец сообщил, что первый спутник ГЛОНАСС, который войдёт в высокоорбитальный комплекс, запустят в утверждённые в 2021 году сроки.

Информация о том, что спутник будет запущен в 2028 году, появилась вчера — об этом в интервью журналу "Вестник ГЛОНАСС" рассказал начальник отдела по использованию системы ГЛОНАСС Департамента навигационных космических систем Роскосмоса Иван Ревнивых. В СМИ и telegram-каналах появилась информация о переносе запуска, ведь ранее сообщалось, что развёртывание группировки планируется в 2026–2027 годах. На материалы в СМИ обратил внимание портал войнасфейками.рф.

Роскосмос дал разъяснение: представитель организации рассказал о том, что указанные ранее даты были не более чем предварительными наработками. "Речь идёт о создании совершенно нового дополнения к действующей орбитальной группировке ГЛОНАСС, которая будет создана на другой орбите и позволит повысить точность определения местоположения до сантиметровой", — пояснил глава пресс-службы.

Представитель Роскосмоса подчеркнул, что текущая орбитальная группировка ГЛОНАСС отлично работает, показывая точность 1,3 метра. Полное развёртывание сегмента должно завершиться к концу 2027 года.