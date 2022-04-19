Темы дня

Общество / Космос
19 апреля 2022, 18:01

Роскосмос опроверг информацию о переносе запуска первого высокоорбитального ГЛОНАССа

  Юлия Пастух
Космос.

Первый спутник ГЛОНАСС будет запущен в утверждённые в 2021 году сроки. Фото: Роскосмос

Запуск спутника ГЛОНАСС-ВКК состоится по плану — об этом заявили в Роскосмосе после появившейся информации в СМИ о переносе старта на три года. 

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец сообщил, что первый спутник ГЛОНАСС, который войдёт в высокоорбитальный комплекс, запустят в утверждённые в 2021 году сроки.

Информация о том, что спутник будет запущен в 2028 году, появилась вчера — об этом в интервью журналу "Вестник ГЛОНАСС" рассказал начальник отдела по использованию системы ГЛОНАСС Департамента навигационных космических систем Роскосмоса Иван Ревнивых. В СМИ и telegram-каналах появилась информация о переносе запуска, ведь ранее сообщалось, что развёртывание группировки планируется в 2026–2027 годах. На материалы в СМИ обратил внимание портал войнасфейками.рф.

Роскосмос дал разъяснение: представитель организации рассказал о том, что указанные ранее даты были не более чем предварительными наработками. "Речь идёт о создании совершенно нового дополнения к действующей орбитальной группировке ГЛОНАСС, которая будет создана на другой орбите и позволит повысить точность определения местоположения до сантиметровой", — пояснил глава пресс-службы. 

Представитель Роскосмоса подчеркнул, что текущая орбитальная группировка ГЛОНАСС отлично работает, показывая точность 1,3 метра. Полное развёртывание сегмента должно завершиться к концу 2027 года.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.04.2022, 20:50 / Общество
В Екатеринбурге будут судить молодого человека, обвиняемого в реабилитации нацизма
19.04.2022, 19:58 / Общество
В центре Екатеринбурга перекроют 6 улиц для участников Пасхального крестного хода
19.04.2022, 18:46 / Экономика
Правительство РФ обяжет банки раскрывать полную информацию о сумме ипотеки
19.04.2022, 18:14 / Культура
В Екатеринбурге представят лучшие работы конкурса карикатуры «Евразия»
19.04.2022, 18:10 / Экономика
Евгений Куйвашев обсудил с главой Уралуправтодора эффект от строительства трассы М-12