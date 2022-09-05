Уральский космонавт рассказал, что пожелала ему жена перед новой экспедицией на МКС

Для космонавтов курс предстартовой подготовки продолжится на аэродроме Крайний в Казахстане. Фото: официальная страница "ВКонтакте" Центра подготовки космонавтов

Сегодня, 5 сентября, в Центре подготовки космонавтов состоялись торжественные проводы экипажей предстоящей экспедиции на МКС. Традиционно в сопровождении родственников они посетили главную аллею Центра для совместных фотографий.

Командир корабля "Союз МС-22" уралец Сергей Прокопьев заявил, что ожидания от экспедиции очень большие. Он также рассказал о взаимоотношениях между членами экипажа:

— Мы – профессионалы своего дела. Сдружились во время подготовки, поэтому у нас прекрасные отношения с экипажем. Будем друг другу помогать и работать как на российском, так и на американском сегменте. Это – наш общий космический дом, поэтому сохранять его нужно всем вместе.

Супруга уральского космонавта, по словам Прокопьева, пожелала ему чтобы все было штатно, и он вернулся домой вовремя.

Родственники, руководство и сотрудники ЦПК пожелали удачи основному и дублирующему экипажу МКС-68, в состав которых входят космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавты НАСА Фрэнк Рубио и Лорал О’Хара. Далее космонавты отправились на аэродром Крайний в Казахстане. Там продолжится курс предстартовой подготовки.

Запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-22" запланирован на 21 сентября 2022 года.