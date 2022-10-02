Российские обсерватории обнаружили новый астероид, который сближается с Землей

В ближайшем будущем он не представляет опасности для планеты. Фото: telegram-канал Международной сети телескопов ИПМ им. М. В. Келдыша РАН

Две обсерватории на юге России 1 октября зафиксировали новый астероид под названием 2022 SE37, который идет на сближение с Землей. Ученые отметили, что в ближайшем будущем он не представляет опасности для планеты.

Об этом говорится в telegram-канале Международной сети телескопов ИПМ им. М. В. Келдыша РАН.

"Малая планета полукилометрового размера обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года и в обозримом будущем опасности для Земли не представляет", — сообщают ученые.

Снимок сделан 50-сантиметровым телескопом Кубанского государственного университета.