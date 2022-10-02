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Общество / Космос
2 октября 2022, 17:02

Российские обсерватории обнаружили новый астероид, который сближается с Землей

астероид

В ближайшем будущем он не представляет опасности для планеты. Фото: telegram-канал Международной сети телескопов ИПМ им. М. В. Келдыша РАН

Две обсерватории на юге России 1 октября зафиксировали новый астероид под названием 2022 SE37, который идет на сближение с Землей. Ученые отметили, что в ближайшем будущем он не представляет опасности для планеты.

Об этом говорится в telegram-канале Международной сети телескопов ИПМ им. М. В. Келдыша РАН.

"Малая планета полукилометрового размера обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года и в обозримом будущем опасности для Земли не представляет", — сообщают ученые.

Снимок сделан 50-сантиметровым телескопом Кубанского государственного университета.

Областная газета Свердловской области

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