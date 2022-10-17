Гендиректор Роскосмоса посетил НПО автоматики в Екатеринбурге

Юрий Борисов дал высокую оценку профессиональным качествам коллектива и вкладу в развитие высоких технологий. Фото: Галина Соловьева

Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н. А. Семихатова в Екатеринбурге 17 октября посетил глава Роскосмоса Юрий Борисов. Он дал высокую оценку профессиональным качествам коллектива и вкладу в развитие высоких технологий.

Юрий Борисов вместе с и.о. первого замгубернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым осмотрели производственные цеха, где производят радиоэлектронную аппаратуру для ракет-носителей семейства "Союз-2", а также проверили готовность системы управления ракет на новом виде топливе — нафтиле. "Союз-2.1б" запустят 23 октября с космодрома Восточный.

"НПО автоматики — одно из ключевых российских предприятий, которое создает надежные системы управления для ракет-носителей. Коллектив разработчиков и инженеров на деле доказал свою компетентность и способность производить высокотехнологичные приборы как для космической, так и для сельскохозяйственной отраслей", — заявил глава Роскосмоса.

В свою очередь гендиректор НПО автоматики Андрей Мисюра продемонстрировал процесс изготовления приборов и рассказал об изменениях в системе управления под новый вид топлива. Как пояснили в департаменте информполитики Свердловской области, нафтил — это экологически безопасный тип углеводородного горючего с применением полимерных присадок. Ранее таким топливом заправлялась третья ступень ракеты-носителя "Союз-2.1б". Главное преимущество нафтила — снижение вредных выбросов и увеличение выводимой на орбиту полезной нагрузки космического аппарата.

Это еще одна ступень для развития российских космических технологий. В октябре 2021 года был произведен последний пуск "Союз-2" с Восточного на керосине с кислородом", — прокомментировал Юрий Борисов переход ракет-носителей на новое топливо.

После экскурсии по производству глава Роскосмоса провел рабочую встречу с руководством НПО автоматики.