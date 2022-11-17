Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос

Для екатеринбуржца Сергея Прокопьева это третий выход в карьере, а для Дмитрия Петелина — первый. Фото: скриншот трансляции Роскосмоса

Участники 68-й длительной экспедиции на МКС космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин открыли выходной люк малого исследовательского модуля "Поиск" и вышли в открытый космос. Это рекордный, седьмой за год выход российских космонавтов.

Предыдущий рекорд был установлен в 2013 году, когда по российской программе МКС было совершено шесть выходов в открытый космос.

"Главная задача выхода с расчетной длительностью 6 часов 40 минут — подготовка дополнительного радиационного теплообменника к переносу европейским дистанционным манипулятором ERA с малого исследовательского модуля "Рассвет" на многоцелевой лабораторный модуль "Наука", — сообщается на сайте Роскосмоса.

За все время проекта МКС российские космонавты совершили 65 выходов в открытый космос, 55 из которых — плановые. Для екатеринбуржца Сергея Прокопьева это третий выход в карьере, а для Дмитрия Петелина — первый.