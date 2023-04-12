«Нас мало, но мы с Урала»

Фото: фото предоставлено Планетарием «Екатеринбург»

На Международной космической станции – уникальная ситуация. Впервые в истории там сейчас работает «уральский экипаж». Командир Сергей ПРОКОПЬЕВ и бортинженер Андрей ФЕДЯЕВ – свердловчане, уроженцы Екатеринбурга и Серова. А бортинженер Дмитрий ПЕТЕЛИН – выпускник Южно-Уральского госуниверситета, прожил шесть лет в Челябинске. В канун Международного дня авиации и космонавтики в эксклюзивном интервью корреспонденту «Областной газеты» Екатерине ХОЖАТЕЛЕВОЙ они рассказали о работе на околоземной орбите.

– 12 апреля, у вас выходной. Что такое «день отдыха» на орбите?

Сергей Прокопьев: 12 апреля – день для экипажа, конечно, особенный. Его сделали для нас выходным, но есть определенные обязанности, связанные с работой, которые мы все равно должны выполнять для поддержания жизнедеятельности космического корабля. Плюс по случаю праздника будет очень много встреч, конференций и интервью в режиме онлайн. Это такая наша почетная обязанность. Мы очень дорожим вниманием наших друзей и знакомых. Будем отвечать на их поздравления, на это времени уйдет очень много. Непременно приготовим праздничный ужин. У нас остались разные вкусные вещи, которые нам переслали на «грузовиках» (грузовых космических кораблях) от наших семей и доставили на «Союзе» беспилотного МС-23, поэтому стол обещает быть достойным. Соберемся вместе и отметим. Праздник есть праздник, тем более космический.

Командир корабля Сергей Прокопьев готовится к выходу в открытый космос - занимается на тренажере-велоэргометре Фото: Госкорпорация "Роскосмос"

Космонавты готовятся к выходу в открытый космос Планируется, что Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин будут работать на внешней поверхности станции 19 апреля, сообщает Госкорпорация "Роскосмос". В минувшие выходные космонавты изучили бортовую документацию и предварительную циклограмму выхода, подготовили переходный отсек модуля «Звезда» и модуль «Поиск», зарядили аккумуляторные батареи для скафандров «Орлан-МКС».Также перед выходом важно оценить состояние мышц рук на специальном тренажере — велоэргометре (напоминает велосипед для рук).

– Над чем сейчас работает экипаж?

Дмитрий Петелин: Сейчас, согласно плану, выполняем научные эксперименты. Работаем по ряду направлений. Основное – это изучение Земли из космоса. Наблюдаем за городами, за какими-то крупными объектами. Например, изучаем, как ведут себя ледники, водные массивы. Отмечаем антропогенное воздействие на природу. Изучаем медико-биологические процессы, которые происходят в космосе у людей и живых организмов. Например, у бактерий, грибов. Все это пригодится в будущем для полета человека в дальний космос.

В ходе эксперимента «Кардиовектор» проверяется распределение силы и энергии сердечных сокращений. Результаты таких исследований уже используются на Земле при реабилитации после инфаркта, а также для профилактики в спортивной медицине. Фото: Госкорпорация "Роскосмос"

– Впервые в составе экипажа на МКС – целая «уральская диаспора»: Сергей Прокопьев, Андрей Федяев – свердловчане, Дмитрий Петелин – выпускник челябинского вуза. Помогает ли такое «землячество эффективнее взаимодействовать? Можно ли говорить, что понимаете друг друга с полуслова?

Андрей Федяев: Ну, три человека – еще не диаспора (смеется). Конечно, в отряд космонавтов берут людей, которые в принципе способны взаимодействовать между собой в любых ситуациях, независимо от места, где они родились. Так сложилось, что сейчас на орбите находятся три уральских космонавта. Как говорится, нас мало, но мы с Урала, и конечно же, мы хорошо друг друга понимаем. У нас больше общих тем для разговоров, находим даже общих знакомых.

– Как Свердловская область выглядит из космоса?

Сергей Прокопьев: Свердловская область из космоса выглядит прекрасно. Правда, она расположена чуть севернее, чем проходит орбита нашей космической станции. Тем не менее, если фотографировать немножко под уклоном, то мы можем увидеть наши города – Екатеринбург, Первоуральск, Каменск-Уральский. Когда начнется весна, будет еще красивее. Урал, вообще, – это прекрасный край.

Так Екатеринбург выглядит из космоса. Снимок с МКС Фото: предоставлено Планетарием «Екатеринбург»

– Известно, что за последнее время на МКС произошли две нештатные ситуации. 15 декабря – пробой радиатора пилотируемого корабля «Союз МС-22», а 11 февраля похожее повреждение и разгерметизация космического грузовика «Прогресс МС-21». Оба раза экипаж достойно справился. Помогают ли вам каким-то образом в таких случаях американские «соседи» по станции?

Дмитрий Петелин: Нашей экспедиции, конечно, «повезло», ситуации, о которых вы упомянули, пришлись как раз на нас. Должен сказать, что наши коллеги из американского сегмента МКС достойно себя повели. Активно помогали на стадии анализа произошедшего, предоставляли данные, которых не хватало нашему Центру управления полетами (ЦУП). Дали в помощь для мониторинга и инспекции поврежденных мест своего манипулятора-робота.

Американские коллеги предлагали помочь и с эвакуацией нашего экипажа на Землю на своих кораблях Crew Dragon. Ну, это такая чисто гипотетическая была возможность, российский ЦУП держал все под контролем, но наши американские коллеги действительно протянули руку помощи в тот момент, и за это им большое спасибо.

Андрей Федяев тренируется управлять манипулятором ERA, который применяется для сборочных работ и обслуживания российского сегмента МКС. Фото: Госкорпорация "Роскосмос"

– Вопрос Андрею Федяеву: вы прилетели на МКС на американском корабле Crew Dragon в рамках российско-американской программы перекрестных полетов на МКС. Расскажите об ощущениях, и совпали ли ваши представления о работе на орбите до полета с реальностью?

Андрей Федяев: Прежде всего, хочу сказать, что подготовка к полету на корабле Crew Dragon в принципе ничем не отличается от подготовки на «Союзе»: процесс обучения идет от простого к сложному. Ну конечно, по американскому кораблю, так как это коммерческий корабль, дают гораздо меньше информации, чем по «Союзу», работу всех систем которого мы разбираем буквально до винтиков. По «Дракону» дают общие данные и описание твоих действий. В целом мои представления о полете совпали с реальностью. Сам старт был довольно мягкий, затем перегрузки нарастали плавно, поэтому дискомфорта не было. Полет на американском корабле длился, как и планировалось, чуть больше суток. Единственное, при причале и стыковке у нас была нештатная ситуация, с которой «Земля» (наземные службы) успешно справилась. Только задержались часа на полтора-два.

- Наше интервью выходит в День космонавтики. У вас есть возможность поздравить земляков со страниц "ОГ".

Сергей Прокопьев: Поздравляем всех, конечно, в первую очередь земляков – уральцев, с Днем авиации и космонавтики! Мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать на благо освоения космоса. Ну, а своим коллегам желаем новых полетов. Как сказал Константин Эдуардович Циолковский: «Невозможное сегодня станет возможным завтра».