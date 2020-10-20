Кому досталось золото Универсиады?

Большинство стартов VII летней Универсиады, в том числе и по лёгкой атлетике, прошли на спортивных объектах Уральского федерального университета. Фото: Павел Ворожцов

Всероссийская летняя Универсиада завершилась в Екатеринбурге 17 октября. В этот день были разыграны последние комплекты медалей, а также состоялась церемония закрытия.

Каковы же спортивные итоги трёхнедельных комплексных соревнований для студентов, представляющих высшие учебные заведения Свердловской области?

Плавание

На дорожках бассейна «Юность» в борьбе за медали приняли участие пловцы Уральского государственного горного университета. У горняков в итоге две золотые медали – Александр Боровцов стал лучшим на дистанции 50 метров вольным стилем у мужчин, он же вместе с Даниилом Закожурниковым, Валерией Саламатиной и Дарьей Муллакаевой завоевал золото в смешанной эстафете 4 х100 метров вольным стилем. Дарья Муллакаева и Валерия Саламатина завоевали соответственно серебро и бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем, Даниил Закожурников финишировал третьим на стометровке у спинистов. У Ивана Калабурдина бронза на «полтиннике» вольным стилем. Кроме того, у наших пловцов серебряная медаль в смешанной эстафете комплексным плаванием 4 х100 метров (Михаил Лавров, Даниил Закожурников, Валерия Саламатина, Дарья Муллакаева).

Главными же действующими лицами в бассейне «Юность» стали пловцы Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (Казань), завоевавшие одиннадцать золотых медалей и две серебряных.

Тхэквондо (по версии ВТФ)

В тхэквондо существует по меньшей мере четыре федерации. Студенческие спорт поддерживает Всемирная федерация тхэквондо (ВТФ), поэтому и национальные и международные турниры по этому виду спорта проводятся под эгидой этой организации.

Обладатели медалей Универсиады определялись в зале СКИВС УрФУ, и две бронзовых медали выиграли хозяева – студенты Уральского федерального университета Георгий Рябов (68 кг, мужчины) и Яна Яркова (49 кг, женщины).

Из восьми медалей высшего достоинства по две завоевали представители Национального государственного университета имени Лесгафта (С. Петербург) и Северо-Кавказского горно-металлургического института (Владикавказ). По одной медали высшей пробы у Уральского государственного университета физической культуры (Челябинск), Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма (Краснодар) и Воронежского государственного университета физической культуры.

Гандбол

Программу игровых видов спорта на Универсиаде открывал мужской гандбольный турнир, который также прошёл на площадке СКИВС УрФУ. Хозяева – гандболисты Уральского федерального университета не смогли составить конкуренцию сильнейшим и заняли в итоге шестое место.

Победителями стали студенты Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, что неудивительно, поскольку восемь игроков этой команды выступают за краснодарский СКИФ в Суперлиге чемпионата России. Серебро у Университета Лесгафта (где также было немало игроков Суперлиги), бронза у Сибирского государственного университета физической культуры и спорта.

И в женском турнире сильнейшей оказалась команда из Краснодара, в составе которой было шесть игроков местной «Кубани». В финале они взяли верх над командой Удмуртского государственного университета, полностью укомплектованной из игроков ижевской команды Суперлиги «Университет». Свердловские команды в женском турнире не участвовали.

Регби-7

И в мужском, и в женском турнирах по регби-7 сильнейшими стали команды Дагестанского государственного педагогического университета. Мужская команда УрФУ заняла десятое место из одиннадцати, женская команда из Свердловской области участия не принимала.

Лёгкая атлетика

Несмотря на то, что Универсиада летняя, соревнования по лёгкой атлетике прошли в закрытом помещении – манеже УрФУ. У хозяев три медали. Золото у Анны Тропиной в беге с препятствиями на 2000 метров, у Семёна Ионова серебро в беге на 800 метров и бронза на дистанции 400 метров.

Всего в лёгкой атлетике было разыграно 30 комплектов медалей. Наибольший золотой урожай у легкоатлетов Уральского государственного института физкультуры (Челябинск) и Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма – по шесть. Четыре медали высшей пробы у студентов Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (Омск).

Настольный теннис

Хозяев среди призёров не оказалось. Мужчины УрФУ заняли девятое место, женщины – десятое. Победу в упорнейших финальных поединках добыли мужская команда Университета Лесгафта и женская команда Магнитогорского государственного технического университета имени Носова.

Спортивное ориентирование

Восемь комплектов медалей было разыграно в этом виде спорта, соревнования проходили на лыжной базе ЦСКА. Лучше всех ориентировались студенты Южно-Уральского государственного университета (Челябинск), у которых пять золотых медалей, две у Красноярского государственного педагогического университета имени Астафьева, одна у МГТУ имени Баумана. Свердловчан среди призёров нет.

Дзюдо

Этот вид спорта (14 комплектов медалей) оказался самым успешных для хозяев – десять медалей (три золотых, две серебряных и пять бронзовых). Чемпионами в своих весовых категориях стали Фуад Хаспладов, Игорь Долганов (оба – УрФУ) и Екатерина Цыберт (РГППУ). Вторыми стали Иван Долгих (УрФУ) и Дарья Русакова (РГППУ).

На одну медаль меньше завоевали в зале спортивного клуба «Родина» студенты Университета Лесгафта, но у них четыре награды высшего достоинства.

VII Всероссийская летняя Универсиада в цифрах и фактах Соревнования проходили по тринадцати видам спорта, в которых были разыграны 236 комплектов медалей.

Всего в спортивных соревнованиях Универсиады приняли участие 2372 человека, представлявших 112 высших учебных заведений 55 субъектов Российской Федерации, в том числе 2052 спортсмена и 320 тренеров и других специалистов.

Победителями и призёрами соревнований стали представители 64 высших учебных заведений.

На Универсиаде работали 425 арбитров: 214 из Екатеринбурга и 211 иногородних.

Участники соревнований размещались в двух- и трёхместных номерах десяти гостиниц Екатеринбурга: «Атриум палас отель», «Московская горка», «Атлантик», «Гранд авеню», «Центральный», «Ричмонд», «Октябрьская», «Большой Урал», «Гранд холл», «Маринс парк отель».

Бадминтон

В соревнованиях по бадминтону, которые проходили в спортивной школе «Росток», золотые медали у студентов Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (Казань), второе место заняла команда Сибирского государственного университета физической культуры и спорта. Бронзовые награды у бадминтонистов Московского государственного областного социально-гуманитарного института (Коломна).

Самбо

Самбисты, которые также соревновались в спортклубе «Родина», совсем немного не дотянули до рекорда дзюдоистов. Впрочем, иногда это были уже знакомые имена. Екатерина Цыберт стала дважды чемпионкой Универсиады, а Олеся Посылкина (также представляла РГППУ) к бронзе в дзюдо добавила золото в самбо. У студентки того же вуза Светланы Лушниковой также в итоге две медали – бронза в дзюдо и серебро в самбо, ещё одно золото у Екатерины Хасановой. В целом у студентов Российского государственного профессионально-педагогического университета в самбо три золота, два серебра и три бронзы.

Всего было разыграно восемнадцать комплектов наград. Больше всех золотых – четыре – у Армавирского государственного педагогического университета.

Волейбол

Волейбольный турнир, можно сказать, завершился безоговорочным триумфом свердловчан. Победу у мужчин и у женщин одержали команды Уральского государственного университета путей сообщения. В мужском финале УрГУПС (в составе команды было несколько профессионалов из «Локомотива-Изумруд») обыграл команду Дагестанского государственного университета, бронза у хозяев паркета – команды УрФУ. Женская команда УрГУПС в финале взяла верх над соперницами из Череповецкого государственного университета.

Бокс

Десять комплектов медалей разыграли на финише Универсиады боксёры. У студентов УрФУ два золота – чемпионами стали Евгений Ляшков (60 кг) и Сергей Мурашёв (81 кг). Бронза у Артёма Абрамяна. А самыми успешными в ринге стали боксёры Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (четыре золотых медали, по две серебряных и бронзовых).

Шахматы

Победную финальную точку в программе Универсиады поставили студенты Уральского государственного горного университета Андрей Дрыгалов, Семён Ханин, Анна Стяжкина и Ольга Баделько, ставшие чемпионами шахматного турнира.

Общий зачёт

По сумме всех соревнований самую большую коллекцию наград увезут в Казань студенты Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (13 золотых медалей, 17 серебряных и 16 бронзовых). На втором месте Национальный государственный университет имени Лесгафта (12, 13, 13), третий – Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (8, 14, 16). Уральский федеральный университет имени Ельцина в итоговом рейтинге занимает 8-е место (5, 2, 5), РГППУ – 9-е (4, 3, 8), УГГУ – 13-е (3, 2, 3), УрГУПС – 23-е (2, 0, 0).

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