Спорт на Среднем Урале: что ждать на этой неделе

С 3 по 9 июля в городах Свердловской области пройдет ряд спортивных состязаний: чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации, международные соревнования по перетягиванию каната, матчи первенства Уральского и Приволжского федеральных округов по футболу, Всероссийские соревнования по конному спорту в дисциплине "выездка" и многое другое. Где и за кого можно поболеть — в анонсе "Областной газеты".
С 6 по 10 июля в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта состоятся Всероссийские соревнования по перетягиванию каната "Кубок Урала" (мужчины, женщины) и Международный турнир по перетягиванию каната "Кубок Евразии" (мужчины, женщины, юниоры, юниорки).
4–7 июля в Нижнетагильском комплексе трамплинов СДЮСШОР "Аист" пройдет 1 и 2 летний этап Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина.
6–9 июня в конноспортивном комплексе "Дубрава" в поселке Верхнее Дуброво состоятся Всероссийские соревнования по конному спорту в дисциплине "выездка". Этот турнир будет квалификацией к чемпионату России.
1–11 июля в пгт Белоярском пройдет чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации (дельтаплан БУ-парящий полет, дельтаплан АСУ-парящий полет) среди мужчин и женщин.
5 июля в Екатеринбурге в Уральской футбольной академии в рамках первенства Приволжского федерального округа и Уральского федерального округа по футболу среди юношей до 16 и до 17 лет пройдут 2 матча между командами "Академия ФК "Урал" (Екатеринбург) и "Челябинск-ОСШ" (Челябинск).
6–10 июля в Нижнем Тагиле в "Шахматно-шашечном центре" имени Е. Г. Зудова пройдут командные соревнования в рамках чемпионата и первенства (до 19 лет) Свердловской области по шахматам. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 5 туров.
С 7 по 10 июля в Каменке-Уральском на лыжно-лодочной станции "Металлист" пройдут чемпионат и первенство Уральского федерального округа по гребному спорту.
В эти же даты в Екатеринбурге в Губернском яхт-клубе "Коматек" состоится чемпионат Уральского федерального округа по парусному спорту (мужчины/женщины) крейсерская яхта ORC.
8 июля в Сухом Логу состоится 2 этап чемпионата Свердловской области по автомобильному спорту (мужчины/женщины) кросс Т1-2500 (УАЗ) и кросс Т4-3 (ЗИЛ и ГАЗ).
Также 8 июля в Первоуральске в ПМБУ ФКиС "Старт" пройдет первенство Свердловской области по городошному спорту среди мужчин и женщин 13 лет и старше. В этом году этому виду спорта исполняется 100 лет.
3 июля в Верхней Пышме на стадионе "Велогор" пройдет 3 тур первенства Свердловской области по велосипедному спорту в дисциплине "шоссе — критериум" в 5 возрастных категориях (10 лет, 11 лет, 12 лет, 13 лет, 14 лет).
Ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области стартовала продажа билетов на фестиваль университетского спорта.
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