На первенстве России по легкой атлетике свердловчанка установила личный рекорд

Милана Садовская (на фото слева) завоевала первую награду для команды Свердловской области. Фото: пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики

На первенстве России по легкой атлетике среди юниоров до 23 лет, которое в эти дни проходит в Екатеринбурге на стадионе "Калининец", представительница спортшколы "Росток" и спорткомплекса УрФУ Милана Садовская установила личный рекорд и завоевала серебро в прыжках в длину.

"У женщин две прыгуньи показали абсолютно одинаковый результат — 6.50, но по второму прыжку на 6.40 удачливее оказалась Елизавета Демина (Хабаровский край). Она и получила золотую награду. Милана Садовская (Свердловская область) показала такой же результат, но второй прыжок у нее был на 6.35. Виктория Горлова (Московская область) стала бронзовым призером соревнований — 6.42", — сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Отметим, что первенство России среди юниоров приурочено к 300-летию Екатеринбурга. На соревнованиях разыгрывается 42 комплекта наград во всех олимпийских дисциплинах легкой атлетики, кроме спортивной ходьбы и бегового марафона. Екатеринбург и Свердловскую область представляют 50 молодых атлетов.

Ранее "Областная газета" писала, что екатеринбурженка Кристина Ильиных завоевала второе золото на домашнем чемпионате России по прыжкам в воду.