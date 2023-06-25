Екатеринбурженка Кристина Ильиных завоевала второе золото на домашнем чемпионате России по прыжкам в воду

На чемпионате России по прыжкам в воду, который проходит в Екатеринбурге, завершились соревнования среди женских пар в прыжках с трехметрового трамплина.
Первое место занял межрегиональный дуэт Кристины Ильиных (Свердловская область) и Елизаветы Кузиной (Московская область). Они на пять с лишним баллов опередили серебряных призеров — Марию Полякову из Казани и Виталию Королеву из Москвы.
Третье место занял дуэт, в котором с челябинской спортсменкой Анастасией Бибикиной выступала еще одна екатеринбурженка — Евгения Селезнева.
Ильиных завоевала уже второе золото на нынешних соревнованиях: вчера она стала чемпионкой в прыжках с метрового трамплина. Селезнева вчера была пятой.
Справка
Чемпионат России по прыжкам в воду — первые соревнования, которые проходят в екатеринбургском Дворце водных видов спорта, построенном к Международному фестивалю университетского спорта. В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены из 13 регионов России и Республики Беларусь. Всего будет разыграно 13 комплектов медалей.
Мероприятие продлится до 29 июня.