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Спорт
25 июня 2023, 19:58

Екатеринбурженка Кристина Ильиных завоевала второе золото на домашнем чемпионате России по прыжкам в воду

Чемпионат России по прыжкам в воду

Фото: Полина Зиновьева

На чемпионате России по прыжкам в воду, который проходит в Екатеринбурге, завершились соревнования среди женских пар в прыжках с трехметрового трамплина.

Первое место занял межрегиональный дуэт Кристины Ильиных (Свердловская область) и Елизаветы Кузиной (Московская область). Они на пять с лишним баллов опередили серебряных призеров — Марию Полякову из Казани и Виталию Королеву из Москвы.

Третье место занял дуэт, в котором с челябинской спортсменкой Анастасией Бибикиной выступала еще одна екатеринбурженка — Евгения Селезнева.

Ильиных завоевала уже второе золото на нынешних соревнованиях: вчера она стала чемпионкой в прыжках с метрового трамплина. Селезнева вчера была пятой.

Справка

Чемпионат России по прыжкам в воду — первые соревнования, которые проходят в екатеринбургском Дворце водных видов спорта, построенном к Международному фестивалю университетского спорта. В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены из 13 регионов России и Республики Беларусь. Всего будет разыграно 13 комплектов медалей.

Мероприятие продлится до 29 июня.

Областная газета Свердловской области

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