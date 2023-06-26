По поручению Евгения Куйвашева на Международном фестивале университетского спорта будут приняты исчерпывающие меры по обеспечению безопасности

Совещание по вопросам организации подготовки и проведения Международного фестиваля университетского спорта провел Евгений Куйвашев. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В ходе совещания по вопросам организации подготовки и проведения Международного фестиваля университетского спорта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил в установленные сроки завершить все подготовительные мероприятия, призванные обеспечить безопасность его участников и гостей. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"До спортивного праздника осталось меньше двух месяцев. Решены основные организационные моменты, завершается пригласительная кампания. Все спортивные объекты и сопутствующая инфраструктура находятся в высокой степени готовности", — сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона также добавил, что руководство страны уделяет серьезное внимание вопросам подготовки к фестивалю и, в частности, безопасности мероприятия. Так, организация фестиваля стала темой последнего заседания рабочей группы по безопасности Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта. "Круг стоящих перед нами задач понятен, рабочее взаимодействие с силовыми структурами налажено", — подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По словам советника генерального директора АНО "Исполнительная дирекция "Универсиада-2023" Константина Куделина, в коллаборации со Свердловской филармонией создан гимн фестиваля. По итогам голосования выбран слоган фестиваля: "Екатеринбург на спорте". Запущено производство медалей для награждения победителей. Численность волонтеров утверждена в количестве 3,5 тыс. человек. Под мероприятия фестиваля будут задействованы 12 объектов, в том числе Дворец водных видов спорта, Дворец дзюдо и Центр художественной и эстетической гимнастики, которые были построены специально к проведению соревнований.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Его участниками станут около 4 тысяч человек — представители сборных команд вузов России и университетов зарубежных стран. Свое участие подтвердили представители 39 стран и 57 регионов России. Гостями и зрителями станут более 140 тысяч человек. Спортивная программа включает соревнования по 14 видам спорта. Будут разыграны 193 комплекта медалей. Фестиваль станет одним из мероприятий Годов российско-китайского сотрудничества в спорте в 2022–2023 годы. Распоряжение об их проведении подписал Президент России Владимир Путин 17 октября 2022 года.

Ранее "Областная газета" писала, что продлен набор волонтеров на Международный фестиваль университетского спорта.

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