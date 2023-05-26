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26 мая 2023, 17:06

В Екатеринбурге в Международном фестивале университетского спорта примут участие представители 30 стран

Флаг Международного фестиваля университетского спорта — 2023

Планируют приехать представители из Венесуэлы, Кубы, Бразилии. Фото: пресс-служба МФУС

Представители 30 стран подтвердили свое участие в Международном фестивале университетского спорта — 2023, который пройдет в Екатеринбурге. Это участники из государств — членов БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и СНГ.

"Я знаю, что планируют приехать ребята из Венесуэлы, Кубы, Бразилии. Очень интенсивно идет общение у нас с Азией, мы ожидаем большую китайскую команду. <...> Мы не гонимся за количеством вымпелов. У нас не соревнования между странами, а состязания студентов, представляющих разные университеты", — приводит слова руководителя дирекции фестиваля Александра Чернова департамент информационной политики Свердловской области.

Организаторы разрабатывают билетную программу для зрителей. По их словам, цены будут демократичными. Александр Чернов добавил, что это еще и программа взаимодействия с болельщиками, форма регулирования, так как на финалы мест будет меньше, чем желающих.

Отметим, что помогать в проведении фестиваля будут 3,5 тысячи волонтеров. Они будут задействованы во всех сферах подготовки и проведения фестиваля, в том числе в управлении спортивной деревней, церемониях, лингвистических сервисах, транспортном и медицинском обслуживании, работе со СМИ. Прием заявок стартовал в марте 2023 года.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев неоднократно подчеркивал, что регион также целенаправленно занимается наследием фестиваля. Правительство области совместно с Министерством науки и высшего образования России разработали дорожные карты передачи объектов спортивной деревни в собственность Российской Федерации. Они станут основой кампуса Уральского федерального университета, создаваемого по нацпроекту "Наука и университеты".

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. В нем примут участие около 3,4 тысячи спортсменов из 240 вузов стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования пройдут по 14 видам спорта: бадминтону, баскетболу 3×3, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике. Участники будут бороться за 193 комплекта медалей. Фестиваль станет одним из мероприятий Годов российско-китайского сотрудничества в спорте в 2022–2023 годы. Распоряжение об их проведении подписал Президент России Владимир Путин. Евгений Куйвашев входит в состав организационного комитета по подготовке и проведению Международного фестиваля университетского спорта, возглавляет оргкомитет вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Концепция фестиваля соответствует задачам федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография".

Ранее "Областная газета" писала, что выбран официальный слоган Международного фестиваля университетского спорта.

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Областная газета Свердловской области

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