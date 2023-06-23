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Общество
23 июня 2023, 16:32

Продлен набор волонтеров на Международный фестиваль университетского спорта

  Олеся Касперович
На некоторые позиции можно попасть с 14 лет

До 30 июля можно подать заявку, чтобы стать волонтером на Международном фестивале университетского спорта. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Для организации и проведения Международного фестиваля университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ, который пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года, планируется привлечь 3 500 волонтеров. Заявку можно подать до 30 июля этого года.

Как сообщает департамент информационной политики региона, волонтерская программа потребовала корректировки, чтобы было удобнее помощникам из других городов.

"Дирекция прислушалась к пожеланиям ребят и решила помочь им с жильем. Тысячу наших добровольцев из других городов мы, совместно с УрФУ, поселим в Екатеринбурге бесплатно. Ждем заявок", — отметил руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов.

Напомним, что волонтером может стать любой желающий старше 18 лет. На некоторые позиции можно попасть с 14 лет — эта информация указана в описании направления на странице подачи заявки.

Помощь волонтеров нужна будет во всех сферах подготовки и проведения соревнований. Напомним, что в дальнейшем кандидатам нужно быть готовыми пройти собеседование и несколько этапов обучения. Подробная информация доступна на официальном сайте фестиваля.

Добавим, что Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года. Соревнования состоятся по 14 видам спорта — бадминтону, баскетболу 3×3, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике. Будет разыграно 193 комплекта медалей. Количество спортсменов составит 3 400 человек.

Ранее "Областная газета" писала, что выбран официальный слоган Международного фестиваля университетского спорта.

Областная газета Свердловской области

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