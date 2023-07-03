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Спорт
3 июля 2023, 10:44

В Свердловской области стартовала продажа билетов на фестиваль университетского спорта

Александр Бондарь с символическим билетом на фестиваль

Призер чемпионатов мира по прыжкам в воду Александр Бондарь сфотографировался с символическим билетом на фестиваль. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ровно за 50 дней до начала Международного фестиваля университетского спорта на Среднем Урале стартовала продажа билетов. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Заявку можно оставить на сайте в разделе "Билеты". Расписание спортивной программы опубликовано на официальном сайте соревнований. Оно поможет гостям и зрителям выбрать интересующие виды спорта и спланировать свой визит на фестиваль.

"С сегодняшнего дня доступно и расписание спортивной программы, поэтому выбирайте билеты, регистрируйтесь и обязательно приезжайте. Нам было важно сделать вход на фестиваль доступным. Теперь мы ждем зрителей на трибунах, ждем от них поддержки молодых спортсменов", — рассказал руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов.

В преддверии старта продаж многие известные спортсмены сделали фото с символическим билетом на Международный фестиваль университетского спорта. Старт билетной кампании дали бронзовый призер Олимпийских игр, призер чемпионатов мира по прыжкам в воду Александр Бондарь, чемпионы России 2023 года по прыжкам в воду Илья Молчанов и Елизавета Кузина.

Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года. Соревноваться спортсмены будут по 14 видам спорта: бадминтону, баскетболу 3×3, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике. Будет разыграно 193 комплекта медалей. Количество спортсменов составит 3 400 человек.

Ранее "Областная газета" писала, что на первенстве России по легкой атлетике свердловчанка установила личный рекорд.

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Областная газета Свердловской области

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