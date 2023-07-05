Свердловчане отлично выступили на всероссийских соревнованиях по прыжкам с трамплина на лыжах

Спортсмены из Нижнего Тагила: 1 место — Арсений Недопекин, 2 место — Михаил Помазкин, 3 место — Степан Мангилев. Фото: министерство спорта Красноярского края

В Красноярске завершились всероссийские соревнования по прыжкам с трамплина на лыжах «Енисейские зори». Около 80 юных спортсменов от 12 до 14 лет из разных регионов боролись за четыре комплекта медалей в четырех категориях: юноши/девушки 2009–2011 г. р. и юноши/девушки 2012 г. р. и младше. Треть всех медалей турнира досталась спортсменам, представляющим Нижний Тагил. В одной из категорий уральцы заняли весь пьедестал.

Спортсмены демонстрировали свои умения на трамплинах, покрытых специальной керамикой — эта технология позволяет тренироваться круглый год.

Свердловская область на соревнованиях была представлена спортсменами из Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Удача улыбнулась воспитанникам нижнетагильской СШОР «Аист», выступавшим под руководством тренера Станислава Похилько. Ребята привезли из Красноярска домой четыре медали (1 золотую, 2 серебряных и 1 бронзовую), причем три из них завоевали юноши в категории 2009–2011 г. р. Чемпионом стал Арсений Недопекин, второе место занял Михаил Помазкин, третье — Степан Мангилев. Анастасия Литвяк в этой же возрастной категории стала второй.

Это не первый успех тагильчан на «Енисейских зорях». В прошлом году им удалось завоевать здесь 8 медалей, в том числе все три медали у девушек 2011–2012 годов рождения.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в феврале 2024 года состоится II Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Соревнования пройдут в том числе и в Свердловской области: в прыжках на лыжах с трамплина спортсмены будут состязаться на базе школы олимпийского резерва «Аист».