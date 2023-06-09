По олимпийской программе

В Нижнем Тагиле пройдут соревнования по трем видам спорта: лыжному двоеборью, прыжкам с трамплина и ски-альпинизму. Фото: Владимир Мартьянов

В феврале 2024 года состоится II Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Соревнования пройдут в пяти регионах страны, в том числе – в Свердловской области.

– Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта станет крупнейшим спортивным мероприятием 2024 года. В мероприятии примут участие 2,5 тысячи сильнейших спортсменов страны. Символично, что Спартакиада пройдет в дни, когда мы будем отмечать десятилетие Олимпийских зимних игр в Сочи – одного из самых значимых событий в новейшей истории нашей страны, – сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Как уточнил министр спорта РФ Олег Матыцин, Спартакиада пройдет с 9 по 18 февраля в Красноярском и Краснодарском краях, Тюменской, Свердловской и Челябинской областях.

– В Свердловской области соревнования пройдут в Нижнем Тагиле по трем видам спорта. В лыжном двоеборье и в прыжках на лыжах с трамплина спортсмены будут состязаться на базе школы олимпийского резерва «Аист», а на Горе Белая впервые пройдут соревнования по ски-альпинизму. Стоит отметить, что во всех этих видах свердловские спортсмены будут в числе фаворитов в борьбе за награды, – рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Всего на соревнованиях будет разыграно 108 комплектов наград в 14 видах спорта: биатлоне, бобслее (в том числе скелетоне), горнолыжном спорте, керлинге, конькобежном спорте (включая шорт-трек), лыжных гонках, лыжном двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина, санном спорте, ски-альпинизме, сноуборде, фигурном катании на коньках, фристайле и хоккее. Спартакиада пройдет по программе XXV Олимпийских зимних игр 2026 года в Италии.