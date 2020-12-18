Пусть теперь МОК и платит

Россия выступит на двух ближайших Олимпиадах под нейтральным флагом. Фото: IOC

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне объявил судьбоносное решение относительно будущего российского спорта. Из главного: на ближайшие два года наши спортсмены на Олимпиадах и чемпионатах мира будут выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна.

По большому счёту CAS встал на нашу сторону только в части сокращения срока дисквалификации, а также в части допуска «чистых» спортсменов на чемпионаты мира и Олимпиады под нейтральным статусом. В остальном спортивный арбитраж поддержал ВАДА, признал вину России в манипуляции с допинг-пробами спортсменов и сохранил изначальные санкции, которые были вынесены год назад.

Со стороны всё это выглядит как подачка. Ситуация странная: если виноваты – то почему тогда нам пошли на поблажки? А если не виноваты – то почему санкции не отменили полностью? Складывается ощущение, что нас хотят и по носу стукнуть, но при этом не так сильно, чтобы мы не возмутились и не ушли из олимпийской семьи. Мол, вот мы вам сейчас сократим срок дисквалификации до двух лет (хотя это всё равно пропуск двух Олимпиад), вы заплатите нам кругленькую сумму и всё будет хорошо. Такое чувство, что над нами просто издеваются и вымогают деньги (причём, довольно неплохие), при этом держат спортсменов в постоянном напряжении и ставят их перед непростым выбором: отказаться от своей цели, к которой они шли всю жизнь, или же представлять на соревнованиях не свою страну, а белый флаг.

О нас вытирают ноги ещё с 2016 года. Такое отношение к России уже, мягко говоря, надоело. Мы стерпели все унижения южнокорейской Олимпиады, куда поехали только выбранные ВАДА спортсмены, сейчас нас отстраняют ещё на два года, то есть ещё на две Олимпиады. На домашних чемпионатах мира (к примеру, по волейболу в 2022 году) при своих болельщиках, на турнирах, которые мы организовывали за свои деньги, вместо сборной России будут выступать «нейтральные атлеты». А в это время мы ещё платить штрафы будем и терпеть публичные унижения.

Из-за проблем с допингом мы лишились Пхёнчхана-2018, сейчас лишимся Токио-2021 и Пекина-2022. Плюс ВАДА по-прежнему требует обнародовать подлинные данные московской антидопинговой лаборатории, а это значит, что последуют новые санкции. Вскроются новые имена, последуют новые отстранения и дисквалификации. И так до бесконечности. Россию могут наказывать раз за разом, по сути, за одно и то же.

России предлагали сотрудничество, и мы вроде даже на него согласились. Вот только пробы подменили и думали, что ничего за это не будет. Костёр керосином потушить хотели. Увы, не вышло. И удивляет, что за всё это время по большому счёту никто из спортивных чиновников, виноватых во всей этой ситуации, не понёс никакого наказания, чтобы сказать ВАДА: «Смотрите, мы виновных наказали. Дальше будем играть честно». Отбыли бы уже своё наказание, и всё. С новыми силами дальше.

Но нет, мы всех покрываем, высокопоставленные спортивные чиновники получают новые назначения, а мы получаем новые и новые наказания. Так и будет продолжаться, пока мы либо полностью не признаем свою вину, либо просто-напросто не откажемся от всех этих Олимпиад. Будем без спорта высших достижений, зато со своей правдой.

У спортсменов есть выбор: выступать в «нейтральном статусе» или не выступать вообще. Только в случае выбора первого варианта должно ли государство тратить деньги на их подготовку? Или финансирование спортсменов-олимпийцев возьмёт на себя, скажем, МОК. Ведь у России при таком раскладе никакого интереса в предстоящих Олимпиадах нет, а у МОК есть огромный интерес в российских спортсменах, поскольку без них уровень большинства соревнований снижается, а значит, они становятся менее привлекательны для зрителей и рекламодателей. Вот пусть и платит.

Главные итоги решения CAS Из минусов: – Россию дисквалифицировали на два года. В течение этого срока на Олимпийских играх и чемпионатах мира наши спортсмены могут выступать только в нейтральном статусе, без флага и гимна; – в течение двух лет Россия не может претендовать на проведение Олимпийских игр и чемпионатов мира. Те турниры, которые уже закреплены за Россией, должны быть перенесены в другое место, если это возможно юридически и практически; – для полного восстановления своих прав Россия должна: заплатить штраф (1,27 миллиона долларов в виде компенсации за расследование, 400 тысяч швейцарских франков ВАДА в виде компенсации за судебные процедуры), предоставить подлинные данные московской антидопинговой лаборатории и помогать в расследовании; – представители Правительства РФ и администрации президента не могут посещать официальные мероприятия (Олимпиады и чемпионаты мира), а также занимать должности руководителей международных федераций; Из плюсов: – срок дисквалификации сократили с четырёх лет до двух; – российских спортсменов избавили от дополнительных отборов на крупные турниры в качестве нейтральных атлетов, как это было в Пхёнчхане-2018. Если спортсмен не уличён в употреблении допинга – он может ехать на чемпионат мира или Олимпиаду.

Чемпионат мира-2022 по волейболу в России: решение не принято В связи с санкциями достаться может и Екатеринбургу. В столице Урала в 2022 году должна пройти часть матчей чемпионата мира по волейболу среди мужчин, а в 2023 году – Всемирная летняя Универсиада. Если студенческие игры не попадают в срок двухлетней дисквалификации, то чемпионат мира по волейболу – под угрозой. За прояснением ситуации «Областная газета» обратилась в региональное профильное министерство. – Вердикт CAS не означает автоматической отмены турнира, – комментирует министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. – Подписаны необходимые документы, связанные с проведением Международной федерацией волейбола чемпионата мира в 2022 году в десяти городах России, в том числе и в Екатеринбурге. Уверен, что по данному вопросу будут пояснения от Международной федерации волейбола.

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