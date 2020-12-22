В регионе стартовали традиционные лыжные гонки на призы «Областной газеты»

В лыжной гонке участвуют и взрослые и дети. Фото: А. Кунилов.

В минувшие выходные прошли первые старты XXVлыжной гонки на призы «ОГ». В забегах приняли участие жители Красноуфимского и Камышловского районов.

Традиционная лыжная гонка на призы «Областной газеты» должна была состояться еще в начале декабря и пройти в 5 городах области. Планы скорректировало отсутствие снега в регионе. Из нескольких заявленных населённых пунктов на старт в прошедшие выходные смогли выйти лишь жители Красноуфимского и Камышловского районов. В гонке по традиции участвовали лыжники-спортсмены и любители в разных возрастных категориях.

- Каждый зимний сезон лыжные соревнования на призы «ОГ» привлекают все больше участников. Люди сегодня стали активно заботиться о своём здоровье и укреплять его спортом. Обидно, что погода подвела со снегом, в Североуральске, например, его нет до сих, мы надеемся, что в этом году лыжные гонки успеют все-таки состояться везде, где они были запланированы, - отметил Алексей Ковязин, представитель Федерации лыжных гонок Свердловской области.

По итогам первых стартов все призёры спортивного мероприятия получили дипломы и подписку на социальную версию издания, а победители - карты лояльности с годовой подпиской на «ОГ». Оставшиеся участники получат свои призы после завершения забегов ещё в 3 населенных пунктах области.