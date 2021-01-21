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21 января 2021, 15:10

Лыжня «ОГ»: встречаемся в Дегтярске

«Лыжня «ОГ»

Погода продолжает вмешиваться в сроки проведения традиционной лыжной массовой гонки на призы «Областной газеты». Фото: Александр Исаков

Погода продолжает вмешиваться в сроки проведения традиционной лыжной массовой гонки на призы «Областной газеты», которая в этом году проходит в разных муниципалитетах Свердловской области в 25-й раз.

Из-за сохраняющихся заморозков вновь отложено проведения соревнований в Новой Ляле и Североуральске. Предварительно оно перенесено на следующие выходные – 30–31 января. Но как заверил нас директор Новолялинской ДЮСШ Виктор Носков, гонку на призы «Областной газеты» здесь настроены всё равно провести, когда позволит погода.

На 24 января намечены соревнования в Дегтярске. Как сообщил корреспонденту «ОГ» директор дегтярского Физкультурно-оздоровительного комплекса Владимир Музипов, в этот день ожидается температура воздуха не ниже минус 20 градусов по Цельсию, так что наша встреча на лыжне должна состояться.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Областная газета Свердловской области

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