Лыжня «ОГ»: встречаемся в Дегтярске

Погода продолжает вмешиваться в сроки проведения традиционной лыжной массовой гонки на призы «Областной газеты». Фото: Александр Исаков

Погода продолжает вмешиваться в сроки проведения традиционной лыжной массовой гонки на призы «Областной газеты», которая в этом году проходит в разных муниципалитетах Свердловской области в 25-й раз.

Из-за сохраняющихся заморозков вновь отложено проведения соревнований в Новой Ляле и Североуральске. Предварительно оно перенесено на следующие выходные – 30–31 января. Но как заверил нас директор Новолялинской ДЮСШ Виктор Носков, гонку на призы «Областной газеты» здесь настроены всё равно провести, когда позволит погода.

На 24 января намечены соревнования в Дегтярске. Как сообщил корреспонденту «ОГ» директор дегтярского Физкультурно-оздоровительного комплекса Владимир Музипов, в этот день ожидается температура воздуха не ниже минус 20 градусов по Цельсию, так что наша встреча на лыжне должна состояться.